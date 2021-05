Bad Doberan

Weil sich der Wetterhahn auf dem Vierungsturm des Doberaner Münsters nicht mehr im Wind drehte, wurde die gesamte Konstruktion jetzt von Industriekletterern überprüft. In 70 Metern Höhe machten sich Mitarbeiter der Firma TSP-Spezialbau GbR aus Drechow ans Werk, nahmen den Aufbau genau unter die Lupe und fotografierten die Schäden.

„Vermutlich wurde der Wetterhahn bei den Sturmböen am 11. März beschädigt“, sagt Münster-Kustos Martin Heider und macht deutlich: „Ein nicht drehfähiger Hahn in dieser Höhe bietet großen Widerstand gegen Sturmböen und ist deshalb gefährdet oder kann andere Bereiche bei einen möglichen Absturz gefährden.“

Im weiteren Verlauf der Arbeiten habe sich der Wetterhahn zunächst wieder gedreht, so Heider: „Allerdings schwer – offensichtlich ist das Kugellager aus den 1890er-Jahren so geschädigt, dass eine nachhaltige Reparatur notwendig wird.“

Die Industriekletterer warteten unterdessen weitere Bereiche am Münster – unter anderem die Verfugung an den Fensterbänken der Obergadenfenster in knapp 20 Metern Höhe oder auch die Silikonfugen zu den Dachanschlüssen unterhalb dieser Fenster. „Nach einer Kontrolle wurde nun anstatt einer schadhaften Fuge eine Musterstrecke mit Bleiwolle als Dichtmasse angelegt“, erklärt Heider.

Von Lennart Plottke