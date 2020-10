Bad Doberan

„So“, ruft Jutta Hoch den Männern und Frauen am Althöfer Bach in Bad Doberan zu, „Zeit für eine kurze Pause – Tee und Kuchen sind noch warm.“ Dazu können sich die freiwilligen Helfer auf leckere Dinkel-Vollkornkekse nach einem Rezept von Naturheilkundlerin Hildegard von Bingen freuen. Eine willkommene Stärkung – bringen die Umweltschützer doch an diesem Montagvormittag auf 3700 Quadratmetern rund 125 Samen und Pflanzen in den vorher gut vorbereiteten Boden.

„Einfach so Baumsamen ausschütten – damit ist es ja nicht getan“, erklärt Initiatorin Hoch, die sich unter anderem im Klimanetz Bad Doberan für Natur- und Umweltbelange stark macht. „Die Fläche wurde über einen längeren Zeitraum gemulcht, gepflügt und kurz vor der Aussaht zweimal geäckert – damit hier unsere lange geplante Wildblumenwiese entstehen kann.“

Anzeige

So wird’s gemacht: Anja Siggelkow (M.) erklärt Maria Kleine und Heinrich Hoch die richtige Pflanztechnik. Quelle: Lennart Plottke

Stadt unterstützt privates Engagement

Um ihr Herzensprojekt in die Tat umzusetzen, hatte Hoch das Grundstück unweit des Kollbruchweges vor einiger Zeit von der Stadt gepachtet. „Ich bin von diesem privaten Engagement begeistert“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Das schätze ich sehr – und kann ein Vorbild für alle Doberaner sein.“

Mit Hilfe von Pflanzenexpertin Anja Siggelkow, die mit ihrem Unternehmen „Pures Leben“ eine naturnahe Grünplanung anbietet, soll die ursprünglich eher leblose Grasfläche nach und nach in eine Wiese mit regionalen Wildblumen verwandelt werden.

„Ich bin von diesem privaten Engagement begeistert. Das schätze ich sehr – und kann ein Vorbild für alle Doberaner sein.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

„Wir verwenden dafür biozertifiziertes Saatgut, das uns der Hinrichs Pflanzenhandel aus Kröpelin zur Verfügung gestellt hat“, erklärt Siggelkow. „Künftig wachsen hier etwa Zwerg-Purpurweiden, Faulbäume, Heckenkirschen oder Mädesüß – alles Blumen, Bäume und Hecken, die ohnehin schon am Bach vorkommen und in diesem Bereich gut gedeihen können.“

Mit dem bloßen Aussäen sei es aber nicht getan, macht Jutta Hoch deutlich: „Deshalb sind wir froh, dass Anja Siggelkow auch die Pflege der Wiese betreut.“

Naturfreunde sprechen sich gegen Radweg aus

Nach Auffassung von Helferin und Hobby-Imkerin Maria Kleine ist das ausgewählte Grundstück nicht nur für Pflanzen eine herrliche Oase: „Wir haben hier auch schon Rehe, Reiher und Eisvögel gesichtet.“ Deshalb spreche man sich umso mehr gegen einen möglichen Radweg in diesem Bereich aus, macht Mitstreiter Heinrich Hoch deutlich: „Es gab tatsächlich mal konkrete Pläne – aber das ist hier was für Fußgänger und soll es auch bleiben.“

Findet auch Jutta Hoch, die zu den Gründern der Grünen-Ortsgruppe Bad Doberan gehört und das Klimabündnis mit ins Leben gerufen hat: „Mit Blick auf den Klimaschutz und die Artenvielfalt muss man sich jetzt engagieren und Dinge auf den Weg bringen – es ist an der Zeit, sich zu positionieren.“

Auf 3700 Quadratmetern bringen die freiwilligen Helfer rund 125 Pflanzen in den Boden. Quelle: Lennart Polttke

Netzwerk will Stadt klimaneutral machen

Stärkung muss sein: Zur Motivation gab’s für die Helfer warmen Tee, Pflaumen- und Apfelkuchen sowie Dinkel-Vollkornkekse. Quelle: Lennart Plottke

Vier Gruppen, die sich in Bad Doberan für den Klimaschutz einsetzen, hatten sich Anfang dieses Jahres zum Klimanetz Bad Doberan zusammengeschlossen. Ziel ist, die Stadt in den kommenden Jahren klimaneutral zu machen. Ein Teil dieses Netzes ist die 2019 gegründete Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen. Weitere Beteiligte sind die Klimagruppe, der Klimatreff im Münster und die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz ( BUND).

Das Klimanetz hat verschiedene Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet. „Neben der ,AG Mobilität und Verkehr’, die beim Verkehrskonzept mitarbeitet, berät unser ,Grünes Bad Doberan’ die Stadt unter anderem bei der Pflege von Grünflächen“, erklärt Jutta Hoch. „Dabei geht es vor allem darum, wie häufig diese Flächen gemäht werden sollten.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Nachbar hat Schutz alter Obstsorten im Blick

Um Pflanzenvielfalt geht es übrigens auch im benachbarten Reddelich. Hier eröffnete das Team der Obstarche Ende September einen Obstlehrpfad. Auf 22 Streuobstwiesen finden sich rund 600 Bäume mit mehr als 450 alten Obstsorten. Der Verein will mit der Anlage von Streuobstwiesen in der Obstarche einen gesicherten Ort für seltene und vom Aussterben bedrohte Obstsorten schaffen und dem schwindenden Sortenspektrum entgegenwirken.

Von Lennart Plottke