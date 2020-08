Bad Doberan

Die Modernisierung des Bahnhofsvorplatzes, barrierefreier Ausbau der Haltestellen, ein Shuttleservice nach Heiligendamm zum Strand, der Bau von Auffangparkplätzen, Lückenschluss bei Radwegen – Ideen und Vorschläge gibt es viele, um den Verkehr in Bad Doberan besser und nachhaltiger zu gestalten.

Sie sind zum Teil nicht neu. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wies nicht nur Joachim Krüger darauf hin, dass es in den 90er Jahren ebenfalls ein Verkehrskonzept mit diesen Vorschlägen gegeben habe. Umso wichtiger, dass die jahrelange Debatte endlich ein Ende findet und die Anregungen schnellstmöglich umgesetzt werden.

Die Haupthürde wird dabei die Finanzierung sein. Ob die Stadt in Coronazeiten weiterhin an allen Großprojekten wie Heilwald, Umgestaltung Kamp und Wirtschaftsgebäude festhalten kann, bleibt abzuwarten. Die Ideen für den Verkehr sollten dabei nicht auf die lange Bank geschoben werden und ein Konzept nicht wieder in der Schublade verschwinden.

Von Anja Levien