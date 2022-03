Bad Doberan: Kornhauscafé öffnet wieder, Konzerte starten

Bad Doberan

Mohn-Mandel-Biscuit, Schokoladen-Birnen-Torte mit Eierlikör oder Stachelbeer-Baiserkuchen: Die Kreationen des Kornhauscafé-Teams sind ab sofort wieder zu genießen. Nach den Einschränkungen der Coronapandemie startet das Kornhaus mit seinen Einrichtungen jetzt wieder durch. Am Freitag findet das erste Konzert statt.

Zwar haben zuletzt in der Jugendkunstschule Kurse stattgefunden und wurden Kindertheaterstücke aufgeführt, „wir starten jetzt aber ins offene Kornhaus“. Heißt: Auch Workshops soll es in der Jugendkunstschule bald wieder geben und die Abendveranstaltungen mit Konzerten und Lesungen sollen wieder fester Bestandteil in den Terminkalendern werden.

Liedermacherabend mit Bastian Brandt

Los geht es am Freitagabend, 25. März, mit einem Liedermacherabend mit Bastian Brandt. „Verrucht und verwegen, lebensklug, uneitel und ehrlich nehmen seine Lieder den Zuhörer mit und versprechen Abenteuer, Aufbruch und Heimkommen in einem“, heißt es in der Ankündigung. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten zehn Euro, für Schüler fünf Euro.

Das Team vom Kornhaus-Café um Gudrun Nebauer hat seine Arbeit ebenfalls wieder aufgenommen. Gäste können sich auf einen neu gestalteten Außenbereich mit etwa 30 Plätzen freuen. So wurden Sonnenschirme und Windschutzscheiben mit Blumenkästen angeschafft. „Das haben wir über die Coronahilfe zur Ertüchtigung des Außenbereichs finanzieren können“, sagt Kornhaus-Geschäftsführer Ronald Richardt.

Das Kornhauscafé ist Mittwoch bis Sonnabend von 13 bis 17 Uhr geöffnet. „Eine Öffnung am Sonntag bekommen wir personell nicht hin“, sagt Gudrun Nebauer. Das Café wird vom Kornhausverein betrieben und arbeitet vor allem mit Ehrenamtlichen. „Nach Absprache öffnen wir auch außerhalb der Öffnungszeiten für Familienfeiern.“

Diese Corona-Regeln gelten

Im Café und in der Jugendkunstschule gilt die 3G-Regel mit Masken- und Abstandspflicht. Bei Veranstaltungen am Abend greift 2G plus. „Dann gilt am Abend keine Masken- und Abstandspflicht und es ist die sichere Variante“, so Ronald Richardt. Geboosterte müssten ebenfalls einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen.

Der Kornhausverein soll weiterhin das Kornhaus betreiben. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr den Nutzungsvertrag für das Café gelöst, weil er zulasten der Stadt ginge. Jetzt soll laut Bürgermeister Jochen Arenz ein neuer Nutzungsvertrag für das gesamte Kornhaus mit dem Verein geschlossen werden.

Von Anja Levien