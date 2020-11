Bad Doberan

Parkplätze, Bushaltestelle, Brücke: Für die Pläne für Baumwipfelpfad und Rennbahn hatten die Mitglieder des Hauptausschusses noch einige Fragen während ihrer jüngsten Sitzung. Hintergrund für diese ist der Bebauungsplan an der Rennbahn, der für die Umsetzung notwendig ist und über dessen Vorentwurf, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss die Stadtvertreter am 7. Dezember entscheiden sollen.

Der Baumwipfelpfad soll 2021 mit 300 Parkplätzen und Brücke über das Molli-Gleis und Landesstraße entstehen. Der Pfad wird im Wald gegenüber der Rennbahn errichtet. Die Haltestelle in Richtung Heiligendamm soll barrierefrei ausgebaut werden, eine Bedarfsampel die Fußgänger über die Straße leiten.

Verkehr wird ausgebremst

„Ich finde eine Haltestelle dort schwierig“, sagte Claudia Timm (Für Doberan) in Bezug auf den Verkehr, der durch haltenden Bus und Ampel gestaut werde. „Das ist eine unelegante Lösung. Wir bremsen eine viel befahrene Straße aus, auf der perspektivisch auch mehr Verkehr zu erwarten ist. Kann man da nicht eine Lösung mit Rebus finden?“

Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erwiderte, dass es sich mit der Buslinie 121 um eine Überlandlinie handle. „Wenn die vier Minuten verlieren, hängen da auch andere Systeme dran, andere Linien oder Züge werden nicht mehr erreicht.“ Er selbst hätte eine Haltestelle auf der Rennbahn schön gefunden. „Ich glaube aber auch, so viele werden nicht mit dem Bus kommen.“

Kritik an Brücke über die Straße

„Ich finde die Planung auch nicht positiv“, sagt Hannes Roggelin (UDI). „Wir haben eine gewaltige Überquerung über die Straße, dann ist im unteren Bereich eine Ampel.“ „Die Brücke ist zwei Meter breit, ein Fußgängersteg, und in sechs Meter Höhe“, erwiderte Bauamtsleiter Norbert Sass. „So gewaltig ist das nicht.“

Harry Klink (Freie Wähler/ KuSS) wollte wissen, wie viele Fahrzeuge erwartet werden. Norbert Sass verwies auf das Verkehrsgutachten, das den Mitgliedern vor der Sitzung ausgeteilt worden war. Ein mehrere Zentimeter dicker Stapel.

1000 Parkplätze in Verantwortung der Stadt

Hartmut Polzin ( SPD) fragte nach, ob die Parkplätze ökologisch sinnvoll aufgearbeitet würden, denn erfahrungsgemäß seien die Parkplätze jetzt bei viel Regen nicht nutzbar. Die 300 Parklätze würden entsprechend gebaut, so Norbert Sass. Zusätzlich gebe es dann noch 1000 Parkplätze, die die Stadt unterhalte. Für diese soll eine Gebühr erhoben, das Abstellen von Caravans möglich werden.

Auf Nachfrage von Harry Klink, wie viele Busstellplätze vorgesehen seien, antwortete der Bauamtsleiter „zwei“. „Das ist mit dem Investor abgestimmt“, so Jochen Arenz. Norbert Sass verwies auf die geplanten Busstellplätze in Heiligendamm. Die Reisenden könnten also am Baumwipfelpfad rausgelassen werden und der Reisebus warte dann in Heiligendamm.

Bei sechs Ja-Stimmen gab der Hauptausschuss der Stadtvertretung die Empfehlung, der Beschlussvorlage am 7. Dezember zuzustimmen. Harry Klink, Claudia Timm, Hannes Roggelin und Heike Ohde enthielten sich.

