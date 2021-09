Bad Doberan

Weichen, Gleise, Bahnhofsgebäude und Signalanlagen gehören zur festen Infrastruktur der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. Doch Hitze, Kälte, Verkehr, Tiere und die jahrzehntelange Nutzung machen dieser zu schaffen. Daher werden im Herbst mehrere Weichen und Bahnübergänge zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn angefasst. Dafür muss für ein paar Tage die Strecke gesperrt werden.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert die Bäderbahn in die Instandsetzung. „Das ist unser größtes Projekt seit 2015“, sagt Molli-Chef Michael Mißlitz. Von 2013 bis 2015 waren 18 Weichen ersetzt worden. Jetzt folgen weitere vier auf dem Bahnhof Bad Doberan und dem Haltepunkt Rennbahn. Sie werden neu produziert. Die Weichen gibt es wegen der Schmalspurbreite der Bäderbahn nicht einfach so zu kaufen. Die Spurweite beträgt 900 Millimeter. Die alten Weichen stammen aus den 1970er Jahren, erzählt Mißlitz.

Zwei Bahnübergänge erneuert

In Kühlungsborn wird der Bahnübergang Asbeck erneuert. „Da geht enorm viel Schwerlastverkehr rüber. Der Bahnübergang ist massiv in die Jahre gekommen“, so der Molli-Chef. Auch am Bahnübergang Steilküste am Campingplatz in Wittenbeck wird gebaut. Er sei abgängig. Hier werden Gleistragplatten eingebaut. Dafür wird die Strecke im November für zwei bis drei Tage voll gesperrt werden müssen, kündigt Michael Mißlitz an.

In Heiligendamm wird die Leit- und Sicherungstechnik komplett erneuert. Wie Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur beim Molli erläutert, wird die alte Signalanlage abgebaut und im Werk wieder aufbereitet. Originalteile bleiben für den historischen Charakter größtenteils vorhanden und werden durch neue LED-Technik ergänzt. Kopsch ist für die gesamte feste Infrastruktur beim Molli zuständig. Wenn eine Weiche erneuert oder ein Gebäude saniert werden muss, läuft es über seinen Tisch. Zum Alltag zählen daher auch Gleisinspektionen.

Diese werden regelmäßig gemacht. „Die Temperatureinflüsse sind immens, dadurch treten Spannungen auf“, schildert Kopsch einen Grund, warum die Inspektionen notwendig sind. So musste in diesem Jahr im Abschnitt Heiligendamm ein Gleisabschnitt repariert werden. Durch die Hitze war es zu Gleisverwerfungen gekommen.

Probleme mit Wildschweinen in Heiligendamm

Im ersten deutschen Seebad musste die Bäderbahn die Infrastruktur auch vor Wildschweinen schützen. „In Heiligendamm haben wir ein Problem mit Wildschweinen, die am Bahndamm wühlen“, erläutert Johann Kopsch. Damit die Schwellenköpfe nicht freigelegt werden, wurden Schotterfangplatten eingebaut.

Auf dem Bahnhof in Bad Doberan wird jetzt im Herbst unter anderem ein altes Gleis, das als Stumpfgleis also Sackgasse endet, entfernt. Dieses ist bereits gesperrt und wird nicht mehr genutzt – und künftig auch nicht mehr gebraucht.

Nach der Fördermittelübergabe überreichte Molli-Chef Michael Mißlitz (M.) dem Infrastrukturminister Christian Pegel (l.) ein Teilstück eines alten Molligleises, das aufpoliert wurde und eine Gravur erhielt. Mit dabei, Landrat Sebastien Constien als Molli-Gesellschafter. Quelle: Anja Levien

Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Investitionen mit 663 000 Euro, die Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) vorbeibrachte. „Weichen müssen Spannungen und Intensitäten aushalten, deshalb ist es gut, vorzubeugen“, sagte Pegel. Er bedankte sich, dass die Bäderbahn auch während der Pandemie – wie der restliche öffentliche Personennahverkehr im Land auch – den Nahverkehr aufrechterhält.

Coronaregeln: Akzeptanz sinkt

Michael Mißlitz hatte zuvor die Coronaregeln in den Zügen angesprochen. „Was mir Sorge macht, ist, dass in den Zügen die Akzeptanzschwelle der Fahrgäste sinkt.“ Im Molli muss die Maske getragen und auf Abstand geachtet werden. Musste die Bäderbahn wegen Nichteinhaltung der Coronaregeln bisher nicht die Polizei rufen, sei das im letzten Monat notwendig geworden. „Wir haben die Polizei am Zug. Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus. Die Regelungen zur Corona-Pandemie sind notwendig, aber sie müssen auch umsetzbar bleiben“, appellierte Mißlitz nicht nur an Christian Pegel, sondern auch an Sozialministerin Stefanie Drese (CDU) und Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), die beide an der Fördermittelübergabe teilnahmen.

„Die Regeln sind, wie sie sind, und ich weiß, sie werden nicht von jedem geliebt“, erwidert Christian Pegel. Im Nahverkehr träfen sich aber ständig wildfremde Menschen. „Deshalb halten wir an den strikten Regeln fest.“ Die harten Hygienebedingungen seien auch dafür da, das Vertrauen der Fahrgäste zu gewinnen, dass sie mit gutem Gewissen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. „Wir brauchen Vertrauen in den Nahverkehr, sonst blutet der uns aus.“

