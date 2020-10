Bad Doberan

Längere Ferien im Winter, dafür kürzere im Sommer: Der Vorschlag der CDU mit dem Ziel, die Corona-Krise einzudämmen, stößt in Bad Doberan und Umgebung auf Ablehnung. „Wir gehören ja sowieso zu den Bundesländern, die schon zwei Wochen Winterferien haben“, sagt Hedda Wolff, Leiterin der Lessing-Grundschule. „Dadurch haben wir eh schon die Quarantäne, um Strömungen zu unterbrechen.“

Die Änderung der Ferienzeiten sei aus organisatorischer Sicht schwierig. „Das Gros der arbeitenden Bevölkerung hat seine Urlaube geplant. Das ist zu kurzfristig, das kann man nicht so einfach festlegen“, sagt die Schulleiterin. Zudem bringe diese Veränderung Unruhe in das Schulleben. „Und Unruhe haben wir schon genug“.

Anzeige

Vorschlag kommt bei Schwesig nicht an

Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß und der bayrische Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger ( CSU) hatten argumentiert, man solle darüber nachdenken, die Winterferien um mehrere Wochen zu verlängern und die Ferien zu Ostern und/oder im Sommer entsprechend zu kürzen. Auf diese Weise könnte der Pandemie in der schwierigen kalten Jahreszeit begegnet werden.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lehnte den Vorschlag ab. „Ich halte nichts davon, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler mit immer neuen Vorschlägen zu verunsichern. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, einen möglichst normalen Schulalltag zu organisieren.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ähnlich denkt auch Ute Schmidt, Leiterin des Schulzentrums Kühlungsborn: „Ich bin froh, wenn wir den Regelbetrieb aufrechterhalten können und nachmittags alle gesund nach Hause gehen.“

Nachteile für Abschlussklassen

Im Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Bad Doberan sieht man den Vorschlag gemischt. „Manche erkennen ihn als vernünftig an“, sagt der Vorsitzende Justin Metelmann. „Denn gerade in dieser Jahreszeit ist das Risiko, zu erkranken oder sich anzustecken höher.“

Lesen Sie auch: Schule und Corona: Wir müssen über die Ferienzeiten reden

Auf der anderen Seite könnten verlängerte Winterferien durchaus nach hinten losgehen: Weil man in der kalten Jahreszeit draußen nichts unternehmen könnte, könne es sein, dass sich die Schüler in Gruppen zu Hause treffen würden, sagt Justin Metelmann. Seiner Ansicht nach wären bei längeren Winterferien vor allem die Abschlussklassen im Nachteil. „Für sie würde das Jahr erneut gekürzt“, sagt Justin Metelmann. „Und ihnen wurde durch Corona schon so viel Schulzeit geklaut.“

Lesen Sie auch: Längere Winterferien wegen Corona? Lehrer-Gewerkschaften gegen CDU-Vorstoß

Das ist auch der Einwand von Birgit Hacker, Leiterin des Gymnasiums Friderico Francisceum in Bad Doberan. „Wenn es dazu käme, hätte das große Auswirkungen auf die Prüfungen in den 12. Jahrgängen“, sagt sie. „Das kann ich mir nicht vorstellen.“

Stimmen Sie ab: OZ-Umfrage: Winterferien zum Schutz gegen Corona verlängern?

Anne Marie Injighulyan vom Jugendbeirat in Kühlungsborn kann dem Vorschlag hingegen durchaus etwas Positives abgewinnen. „Wir fanden es immer besser, im Winter länger frei zu haben“, sagt sie. Denn in dem touristisch geprägten Ostseebad hätten viele Eltern den Sommer über gearbeitet. „Deshalb mussten wir die Ferien im Winter nutzen.“

Von Cora Meyer