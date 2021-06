Kühlungsborn

Die Auszeichnung scheint ihr fast ein wenig unangenehm zu sein. „Ich mache darum nicht viel Gewese“, sagt Ursula Brüsehaber. Die 74-Jährige hat ihr Leben der Hilfe anderer Menschen verschrieben – und ist dafür nun ausgezeichnet worden. Sie gehört zu insgesamt zehn Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises Rostock, die sich in besonderem Maße in der Pflege und Betreuung bürgerschaftlich engagieren. Dafür haben Kreistagspräsident Veikko Hackendahl und Landrat Sebastian Constien im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung Ehrenmedaillen in Silber verliehen.

Sie würdigten damit die herausragenden Leistungen im Ehrenamt, die von ihnen erbracht werden. „Selbstbestimmtes Leben unterstützen – Ehrenamt MitGefühl“ war das Motto der wegen der Corona-Pandemie nachgeholten Ehrenamtsanerkennung des Landkreises in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow.

Ein Leben für die Nächstenliebe

Ursula Brüsehaber war von 1975 bis 2019 Leiterin der Ortsgruppe Reddelich der Volkssolidarität, sie engagierte sich als Gemeindevertreterin, sitzt im Kirchengemeinderat und ist Küsterin in der Kirche Steffenshagen. Sie arbeitet als ausgebildete und praktizierende Sterbebegleiterin und ehrenamtliche Familienpatin. „Außerdem habe ich zwei Sportgruppen gegründet“, sagt sie. Eine für jüngere Menschen, eine für Senioren. „Wir nennen uns die ,Herbstzeitlosen’.“

Ursula Brüsehaber ist in der Gemeinde geboren und aufgewachsen und möchte auch etwas zurückgeben, sagt sie. Sie hat eine diakonische Ausbildung und lange mit behinderten Menschen gearbeitet. Das habe sie geprägt. Ihre Triebfeder sei die Nächstenliebe. „Um Menschen zu helfen, braucht es nicht viel, aber es braucht Menschen, die es tun“, sagt die Seniorin.

„Man ist dankbar, dass man es kann. Demnächst wird sie 75 Jahre alt. Im Ehrenamt kürzerzutreten, ist für sie kein Thema. „Ich fühle mich gesund und stark.“ Solange die Gesundheit es zulässt, will sie weitermachen. „Es ist meine Berufung.“

In ihren unterschiedlichen Gremien kommt sie auch mit jungen Menschen zusammen. „Ich arbeite gern mit ihnen zusammen, ich finde es gut, auch mal andere Ideen zu haben.“

Einkaufshilfe neben dem Abitur

Noch jung, aber schon sehr engagiert sind Vanessa Harm und Anne Marie Injighulyan aus Kühlungsborn. Die beiden jungen Frauen absolvierten im vergangenen Jahr ihr Abitur. Quasi nebenbei organisierten sie in dem Ostseebad einen Einkaufsservice für ältere und hilfebedürftige Menschen, die aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie das Haus nicht selbst verlassen konnten oder wollten. Die Interessierten konnten über eine Hotline Kontakt aufnehmen. Die Einkaufshelferinnen machten auch Botengänge zum Arzt oder zur Apotheke. „Ich wusste gar nicht, dass es eine Auszeichnung für das Ehrenamt überhaupt gibt“, sagt Anne Marie Injighulyan. Deshalb sei sie etwas überfordert gewesen, als sie davon erfuhr. Denn: „Für mich ist ehrenamtliche Arbeit selbstverständlich“, sagt sie. „Sobald Hilfe gebraucht wird, bin ich dabei.“ Im Alter von 14 oder 15 schloss sie sich dem neu gegründeten Jugendbeirat in Kühlungsborn an, auch in der Kirchengemeinde engagierte sich Anne Marie Injighulyan.

Hier können Sie sich engagieren Vereine in Bad Doberan und Heiligendamm: Eine Liste finden sie auf der Internetseite der Stadt unter dem Menüpunkt Bildung und Sport. Eine ähnliche Liste der Vereine in Kühlungsborn gibt es auf www.stadt-kuehlungsborn.de : Auch auf der Internetseite der Ehrenamtsstiftung MV veröffentlichen Vereine und Initiativen ihre Mitmach-Angebote. Wer sich persönlich beraten lassen möchte, findet in der regionalen MitMachZentrale Ansprechpartner. Im Landkreis Rostock helfen Ruth Hügle und Beate Hanke-Metz in Güstrow unter anderem Freiwilligen bei der Suche nach passenden Angeboten bei gemeinnützigen Organisationen, aber auch Vereinen bei der Suche nach neuen Engagierten. Sie unterstützen auch bei der Beantragung der Ehrenamtskarte und beantworten Fragen zur finanziellen Förderung ehrenamtlicher Vorhaben. Träger. Kontakt unter der Telefonnummer 03843/77360 oder huegle.ruth@lernen-aktiv-ev.de

Anders als Ursula Brüsehaber war sie bei der Verleihung der Medaillen in Güstrow dabei. „Wir saßen in der Aula, dann wurden wir nach vorne gerufen und es wurde ein bisschen was über uns erzählt.“ Die Veranstaltung sei zwar nicht besonders festlich gewesen, aber trotzdem aufregend.

Anne Marie Injighulyan glaubt, dass das ehrenamtliche Engagement bei Jugendlichen momentan wieder zunimmt. „Auch bei den Corona-Teststationen sind ja viele Jugendliche als Helfer tätig. So langsam fängt es bei uns Jugendlichen an, dass wir mehr im Ehrenamt machen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit der Kindheit im Ehrenamt

Auch Rolf Will gehört zu den Menschen im Landkreis Rostock, die sich überdurchschnittlich engagieren – und das seit über 50 Jahren. „Ich bin so aufgewachsen“, sagt er. „Angefangen habe ich im präpubertären Alter im Roten Kreuz.“ Später war er Rettungsschwimmer und in der Freiwilligen Feuerwehr. „Das war selbstverständlich in unserer Familie.“ Rolf Will hat den Eindruck, dass heute bei vielen, das Engagement nachlässt „Es ist oft so, dass das ,Ich’ im Vordergrund steht.“ Früher habe er auf den Sportplatz für eine Cola und eine Wurst Sanitätsdienst gemacht. „Damit würde man heute keinen Jugendlichen mehr hinter dem Ofen verkriegen.“

Rolf Will kommt aus Karlsruhe. Er war aber auch in der Altmark in der Friedensbewegung und in einem Gemeinderat engagiert. Jetzt ist er stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirates der Stadt Bad Doberan. Weil er zur Verleihung durch den Landkreis in Güstrow aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen konnte, soll die für ihn in Bad Doberan nachgeholt werden. Hier wird Rolf Will die Medaille durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt verliehen. „Es ist das erste Mal, dass ich ausgezeichnet werde“, sagt er.

Von Cora Meyer