Bad Doberan/ Kühlungsborn: Zwei Rekord-Attraktionen in einer Region

Bad Doberan

Urlauber und Einheimische können für kurze Zeit zwei Attraktionen besuchen, die die größten in Europa und der Welt sind. Denn sie stehen in unmittelbarer Nähe: eine in Bad Doberan, die andere in Kühlungsborn.

Auf den Baltic Platz in Kühlungsborn steht ein 60 Meter hohes Riesenrad, das vom Fassungsvermögen das größte, transportfähige weltweit ist: In die 42 Gondeln passen maximal zehn Personen. 420 Menschen könnten also zeitgleich mit dem Riesenrad fahren. Im Ostseebad jedoch nicht mehr lange, denn es wird abgebaut und zieht auf den Hamburger Dom, der am 30. Juli beginnt. In Kühlungsborn wird eine kleinere Version aufgebaut.

Ein Rekord verspricht auch die Hüpfburg auf der Rennbahn in Bad Doberan. Sie soll nach Herstellerangaben die größte in Europa sein mit 40 Meter mal 20 Meter Sprungfläche. Sie öffnet ab 15. Juni. Wer kann das schon von sich erzählen: Innerhalb einer Woche mit dem weltweit größten Riesenrad gefahren und auf Europas größter Hüpfburg gesprungen.

Von Anja Levien