Bad Doberan: Künstlerin versteigert Adventskalender für OZ-Weihnachtsaktion

Bad Doberan

Wer ihn ersteigert, erhält ein Einzelstück, das er jedes Jahr wiederverwenden kann. Ein Weihnachtskalender in Form eines kleinen Schlittens soll für die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG „Helfen bringt Freude“ weggehen. Er befindet sich im Schaufenster des Schuhhauses Boock am Kamp in Bad Doberan, neben schickem Schuhwerk.

Schöpferin ist die Künstlerin und Illustratorin Uta Ehlers aus Althof, die auch im Vorstand des Kunsthofvereins mitarbeitet. „Mir wurde selbst schon in schwierigen Zeiten geholfen. Mit der Aktion möchte ich etwas zurückgeben“, sagt sie. „Das ist meine Motivation. Davon abgesehen, finde ich die OZ-Aktion gut, weil das Geld da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird.“ Die OZ-Weihnachtsaktion beginnt am 27. November und kommt in diesem Jahr dem Verein Tafel Bad Doberan zugute.

Kompletterlös geht an die Aktion

Bereits im vergangenen Jahr stellte Uta Ehlers im Schuhhaus mehrere Kalender aus, von denen ein Teil des Erlöses – um die 90 Euro - an „Helfen bringt Freude“ ging. In diesem Jahr möchte die Künstlerin einen Kalender versteigern und den Kompletterlös an die Aktion weitergeben.

Das Mindestgebot beträgt 80 Euro. Die Gebote können im Schuhhaus abgegeben werden, oder bei Uta Ehlers auf der Facebook-Seite. „Ich leite das dann weiter, damit alles gebündelt wird“, sagt sie. „Eine schöne Idee mit dem Kalender. Vor allem, weil damit anderen Gutes getan wird“, sagt Heidemarie Bordelle aus Bad Doberan.

Schnell sein beim Versteigern

Bis zum 1. Advent soll ihre Versteigerung gehen, damit der befüllbare Kalender rechtzeitig mit Beginn der Vorweihnachtszeit an den neuen Besitzer gehen kann.

Der Schlitten aus Holz ist Handarbeit und wurde mit Acrylfarben bemalt. Im Schuhhaus stehen ungefähr 20 verschiedene Modelle, wie Tannenbäume, kleine Häuschen, Lichterbögen mit Stadtansichten von Doberan und Rostock, zum Verkauf.

Die Geschäftsführerin Claudia Timm unterstützte bereits im vergangenen Jahr Uta Ehlers, indem sie ihr ihre Schaufenster im Schuhhaus zur Verfügung stellte. „Frau Ehlers machte bekannt, dass sie schöne Dekos hat. Ich schaute sie mir im Internet an und fand, sie würden hier gut reinpassen. Außerdem unterstützen wir damit ja auch ein Projekt“, so die Unternehmerin damals.

Lange stehen die Kalender nicht im Schaufenster, schnell sind sie wieder verkauft. Wohl auch, weil alle Unikate sind und deshalb schon etwas Besonderes darstellen.

Von Sabine Hügelland