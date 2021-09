Bad Doberan

Stühle farblich gestalten, ein Konzert hören oder sich zur Kunst austauschen – am 5. September startet das Kunstprojekt „Pool“ in Bad Doberan. Sechs Künstlerinnen stellen im Atelier Quadrados, Küstergang 4, aus. Von Sonntag, 5. September, 11 Uhr bis zum 30. Oktober werden unter anderem keramische Objekte, Videoinstallationen, Druckgrafik und Malerei zu sehen sein. Ausstellende Künstlerinnen sind Dagmar Haucke-Liebscher, Maren Teuber, Gudrun Brigitta Nöh, Heidrun Klimmey, Julia Kausch und Grit Sauerborn.

Das Projekt wird durch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Rostock, Marion Starck, und dem Kulturamt des Landkreises gefördert. Das partizipatorische Kunstprojekt setzt stärkende, motivierende, hoffnungsvolle Impulse nach schwierigen Zeiten des Lockdowns. Die Veranstaltungsreihe veranschaulicht die Gedankenwelt aber auch Ideen und Ausdrucksmöglichkeiten des Schaffens während dieser Zeit. Darüber hinaus vereint das Projekt Austausch und Begegnung mit anderen Frauen der Kunst.

Aufbau für die Ausstellung im Atelier Quadrados in Bad Doberan Quelle: Heidrun Klimmey

Kunstinteressierte sind zum kreativen Mitmachen eingeladen. So findet am 10. September von 12 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz der Workshop „Platz nehmen“ mit Maren Teuber und dem Pool-Team statt. Besucher sind eingeladen unter Anleitung bereit gestellte Stühle farblich zu gestalten. Sie werden am 30. Oktober im Rathaus versteigert.

Am 2. Oktober spielt Clemens Blaschek um 17 Uhr im Atelier auf der Gitarre.

Von OZ