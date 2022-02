Bad Doberan

Manche Zeitgenossen legen ihr Geld in Aktien an, kaufen Gold oder spekulieren mit Bitcoins. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) interessiert sich für das sogenannte „Reutergeld“.

Aber nicht, um damit ein Vermögen zu machen, sondern aus purer Sammelleidenschaft. Immerhin existiert eine Ausgabe von drei Scheinen Reutergeld für die Stadt Bad Doberan, dotiert mit 10 Pfennig, 25 Pfennig und 50 Pfennig, beidseitig bedruckt in großer Auflage. Künstlerisch gestaltetet wurden die Wertnoten vom Schweriner Architekten Erich Bentrup. Die Scheine enthalten auf der Vorderseite Motive wie das Münster oder die Klosteranlage. Auf der Rückseite stehen Zitate von Fritz Reuter (norddeutscher Dichter *1810 –† 1874).

So ist auf der Bad Doberaner 10-Pfennig-Note der Reuterspruch zu lesen: „Nah vörwarts kiek, kiek nicht taurügg!“ (Nach vorwärts guck, guck nicht zurück!). Auch für Heiligendamm wurde Reutergeld mit derselben Stückelung gedruckt, die Gestaltung dafür aber übernahm der Rostocker Maler und Grafiker Egon Tschirch, der auch Wertnoten für andere Städte in der Region entwarf.

Arenz: Großes Interesse an Geschichte der Region

Allerdings geschah das alles schon 1921, also vor über 100 Jahren. „Ich finde das wunderschön, dass es so etwas überhaupt noch gibt“, schwärmt Arenz. So viel musste er bei einer Internetauktion auch nicht investieren für die Geldscheine mit Bad Doberaner Motiven. „Für ein paar Euro habe ich die bekommen“, berichtet der Bürgermeister. Dazu gab es noch Schecks mit Motiven aus Bad Doberan und Heiligendamm. Er halte gelegentlich im Internet Ausschau nach originellen Sammlerstücken aus Bad Doberan, erzählt Jochen Arenz.

„Ich bin vor über 20 Jahren aus dem Westen gekommen und wusste kaum etwas über die Geschichte der Stadt und der Region. Seither hege ich großes Interesse für solche besonderen Dinge aus der Historie. Inzwischen habe ich eine kleine Sammlung zusammen mit Dingen wie Plastik-Eierbechern aus DDR-Zeiten, alte Ansichtskarten bis hin zur Bierflasche aus der Vorkriegszeit. Diese Dinge bereiten mir persönlich viel Freude“. Was es genau mit dem Reutergeld aus den frühen 20er Jahren auf sich habe, wisse er aber nicht, räumt Jochen Arenz ein.

Kruse: Reutergeld kam kaum in Umlauf

Dafür weiß der ehemalige Bad Doberaner und seit 1969 in Neubukow lebende Hans-Albert Kruse eine Menge über das Reutergeld. Der leidenschaftliche Sammler und Hobbyhistoriker freut sich, die komplette Ausgabe, immerhin 210 Scheine, 1921 herausgegeben in 70 Mecklenburger Städten, in seinem Besitz zu haben. Und in seinem Buch „Wir alle sind Neubukow: Menschen und Geschichten aus unserer kleinen Stadt“ (ISBN 978-3867854146) findet sich auch ein Kapitel über Notgeld, das nach dem Ersten Weltkrieg in großen Mengen herausgegeben worden ist, sowie über das Reutergeld. Letzteres gab es in der Region für die Orte Bad Doberan, Heiligendamm, Kröpelin, Neubukow, Alt Gaarz (heute Rerik), Arendsee und Brunshaupten (Kühlungsborn) sowie Nienhagen.

„Aber anders als das Notgeld im und nach dem Ersten Weltkrieg spielte das Reutergeld als Währung im Alltag der Mecklenburger keine Rolle. Es kam nie richtig in Umlauf. Denn es war von vornherein als Sammlerartikel geplant“, weiß Kruse zu berichten.

Höchstens 3 Prozent davon sollten in Umlauf gelangen. So steht es auch im Buch von Autorin Dr. Irene Möller mit dem Titel „Das mecklenburgische Reutergeld von 1921. Ein kulturgeschichtliches Kuriosum“ (978-3-95655-583-1, E-Book), auf das Kruse verweist. Ausführlich geht die Autorin auf die Entstehung des Reutergeldes ein – von der Vorgeschichte mit einem wahren Wildwuchs im Notgelddruck über die Idee bis hin zur Auftragsvergabe an verschiedene Künstler.

Als Mittel zur Linderung der Arbeitslosennot

Die Idee für das Reutergeld hatte der Schweriner Prokurist Max Reinhold Wust: „Möglichst alle mecklenburgischen Städte und Badeorte sollten eine Notgeldserie herausgeben, einheitlich in den Formaten, den Werten ... und dadurch, dass auf den Rückseiten ein Zitat Fritz Reuters angebracht sei“, schreibt Irene Möller. Somit wurde die Aktion auch eine Ehrung des 45 Jahre zuvor verstorbenen Heimatdichters. Nur einheimische Künstler sollten die Gestaltung übernehmen. Initiator Wust sah dies vor allem als „Mittel zur Linderung der Arbeitslosennot und Beschäftigungsmöglichkeit für Zeichner, Ätzer und Drucker.“

Das Schweriner Finanzministerium, zuständig für die Genehmigung des Notgelddruckes, gab grünes Licht und um die Einzelheiten kümmerte sich eine extra gegründete Reutergeldgesellschaft. Gedruckt wurden die 210 verschiedenen beidseitig gestalteten Scheine in einer Auflage von je 50 000 Stück in der Bärensprungschen Hof-Buchdruckerei in Schwerin. „Weil die Auflage so groß war und die Scheine gesammelt wurden und nicht im Verkehr waren, sind sie heute noch in großer Stückzahl, in sehr gutem Zustand und relativ preiswert zu haben“, weiß Sammler Hans-Albert Kruse.

