Bad Doberan

„Wenn es in Bad Doberan noch ein Kloster gäbe, wäre Traugott Ohse der Altabt“, sagt Albrecht Jax, Pastor der evangelischen Münstergemeinde. Für ihn war der ehemalige Landessuperintendent ein geistlicher Vater, väterlicher Freund und treuer Begleiter. Als Albrecht Jax in der Münstergemeinde anfing, hat Traugott Ohse ihn eingeführt. Nun bereitet Albrecht Jax dessen Abschied vor: Traugott Ohse ist im Alter von 94 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Am 17. Dezember findet ihm zu Ehren eine öffentliche Trauerfeier im Münster statt.

Neuer Konvent hilft anderen Gemeinden

Das Kloster und die Zisterziensermönche, die dort einst lebten, beschäftigten ihn viele Jahre lang. „Es war sein Kloster“, sagt Albrecht Jax. Und das versuchte er anderen Menschen nahezubringen. „Er ist bis ins hohe Alter auf dem Münstergelände auf Menschen zugegangen und hat ihnen die Geschichte des Ortes erzählt“, sagt Gunter Heilemann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Doberan, den Traugott Ohse gründete. „Er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine Klosteranlage, die seit 500 Jahren kein Kloster mehr hat, ein geistiger Mittelpunkt sein kann.“

Neben dem Klosterverein rief Traugott Ohse auch den Konvent wieder ins Leben. Ursprünglich die Versammlung der Mönche, sind darin nun Pastorinnen und Pastoren zusammengeschlossen, die in Bad Doberan Dienst getan haben. Eine Aufgabe des Konvents sah Traugott Ohse darin, andere Kirchengemeinden zu unterstützen. „Er war am Anfang seiner Zeit Dorfpastor“, sagt Albrecht Jax. „Deshalb wollte er auch ländlichen Gemeinden, die nicht so viel Geld haben, helfen, damit sie Sanierungen und Reparaturen durchführen können.“ Dafür wurde ein Fonds eingerichtet, von dem unter anderem die Gemeinde in Rethwisch profitierte: Der Konvent konnte etwas Geld beisteuern, um einen Taufengel zu sanieren, den die dortige Pastorin Ulrike Dietrich auf dem Dachboden gefunden hatte.

Wollte mit anderen ins Gespräch kommen

Traugott Ohse kommt aus einer Pastorenfamilie. Sein Vater war Mitglied der bekennenden Kirche, die sich gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche mit dem Nationalsozialismus wehrte, und hatte deshalb unter Drangsalierungen zu leiden.

Traugott Ohse wurde 1928 in Boitzenburg an der Elbe geboren. Seine erste Pfarrstelle trat er in Döbbersen bei Wittenburg an. Am 1. Januar 1970 wurde Traugott Ohse dann zum Landessuperintendenten des Kirchenkreises Rostock-Land berufen. Damit war er geistlicher Leiter und Aufsicht über die Pastorinnen und Pastoren dort. „In seinem Dienst haben ihn die Visitationen immer sehr bewegt“, sagt Albrecht Jax. „Er hatte den Auftrag, die Gemeinden zu besuchen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Das habe Traugott Ohse sehr am Herzen gelegen. „Ihm war auch wichtig, junge Menschen für die Kirche zu gewinnen“, sagt Albrecht Jax. „Es hat ihn geschmerzt zu sehen, wie die Kirche an Bedeutung verliert.“

„Oberflächlichkeiten hat er gehasst“

Für Traugott Ohse selbst galt das nie. „Bei ihm ging es um die Reduktion auf das geistliche Fundament“, sagt der Münsterpastor. Oberflächlichkeiten habe Traugott Ohse gehasst. „Er war ein ganz bescheidener Mann.“ Traugott Ohse habe seinen Tag mit einem Morgengebet begonnen und dann oft bis spät in den Abend hinein gearbeitet – auch im Ruhestand noch. „Er hat im Klosterverein Vorträge gehalten“, sagt Gunter Heilemann. Alle seien sehr tiefgehend gewesen. „Gerade vor ein paar Wochen hat er mir wieder eine Liste mit fünf Themen gegeben.“

Traugott Ohse beschäftigte sich unter anderem mit der Geschichte der Zisterzienser, dem Kloster und Bernhard von Clairvaux. Außerdem verschrieb sich der Landessuperintendent der Lyrik. Er schrieb Gedichte und Liedtexte zu bekannten Choralmelodien. Traugott Ohse habe eine Begabung für Sprache gehabt, sagt Albrecht Jax. „Er hat überlegt, ob er Dichter oder Theologe werden soll. Am Ende ist er dichtender Theologe geworden.“ Traugott Ohse war auch der Initiator für das Kreuz, das an den ehemaligen Mönchsfriedhof neben dem Münster erinnert. „Er hat sich daran gestört, dass die Stelle für niemanden erkennbar ist.“

Letzte Jahre im Marstall verbracht

Traugott Ohse war verheiratet und hat vier Kinder und mehrere Enkelkinder. „Als seine Frau vor zwei Jahren starb, war das ein großer Verlust für ihn“, sagt Albrecht Jax. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Traugott Ohse in einer kleinen Wohnung im ehemaligen Marstall. „Er war froh, dass er beim Blick aus dem Fenster das Münster sieht“, sagt Gunter Heilemann. „Er war bis zuletzt mittendrin.“

Von Cora Meyer