Bad Doberan: Landkreis Rostock plant Außenstandort für Gymnasium

Für den Raummangel an Bad Doberans Schulen zeichnen sich mehrere Lösungen ab. Auf ihrer Sitzung am Montagabend entscheiden die Stadtvertreter über zwei Vorschläge, die geprüft werden sollen: das Wirtschaftsgebäude im Klosterareal als Schulstandort oder die Errichtung eines Schulzentrums. Parallel dazu arbeitet die Stadt an einer schnellen Lösung, um die zwei zusätzlichen Klassenräume, die ab dem Schuljahr 2021/2022 an der Lessinggrundschule benötigt werden, bereitzustellen. Dabei spielt auch das Gymnasium eine Rolle.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt machte Bürgermeister Jochen Arenz deutlich: „Das Grundproblem ist der Hort. Das Ziel ist nicht eine neue Schule, sondern ein Hort. Dann werden Klassenräume frei“, sagt er in Bezug auf die Lessinggrundschule. Die Idee der Stadtverwaltung: Der Hort der Lessinggrundschule zieht in die Räume des ehemaligen Amtsgerichts am Verbindungsweg. Diese werden derzeit noch vom Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan genutzt, würden aber 2025 frei.

Landkreis plant Außenstandort für Gymnasium

Das bestätigt der Landkreis Rostock, Schulträger des Gymnasiums. „Im Rahmen der strategischen Raum und Gebäudeplanung des Landkreises Rostock wurde eine Aktualisierung der Schülerprognose für das Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan veranlasst. Im Ergebnis dessen sind zusätzliche Flächenbedarfe des Gymnasiums ab 2023 und dann nochmals ab 2028 ermittelt worden. Diese sind so groß, dass sie nur mit zusätzlichen Flächen/Räumen zu befriedigen sind“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler.

Daher sei es das Ziel, eine Außenstelle des Gymnasiums im Stülower Weg, am Standort der ehemaligen beruflichen Schule zu entwickeln. „Im Gegenzug soll dafür die Anmietung im Verbindungsweg in Bad Doberan aufgegeben werden.“

Um die Jahre bis 2025 zu „überbrücken“ prüfe die Stadt derzeit, ob Container-Module an der Severinstraße neben Optiker Gehrke aufgestellt werden könnten – ähnlich wie die Ostseesparkasse die Fläche genutzt hatte – oder ob die Grundschule Räume der Kampschule mitnutzen könne.

Verteilung auf Grundschulen sehr unterschiedlich

Eine Entlastung für die Stadt könnte es laut Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews geben, wenn die Einzugsbereiche der Grundschulen angepasst würden. Diese sind in der Einzugsbereichssatzung des Landkreises Rostock festgelegt. So gebe es bei der Anzahl der Erstklässler auf Bad Doberan bezogen keine großen Unterschiede zum Vorjahr, „jedoch stellt sich die Verteilung auf die beiden Grundschulen der Stadt anders dar“. So rechnet die Stadt mit etwa 120 Schülerinnen und Schüler für die Lessinggrundschule und etwa 50 Schülerinnen und Schüler für die Buchenbergschule.

In der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg ist auch der Hort untergebracht. Mit dem Abriss des alten Kantinenbaus und dem Neubau auf dem Grundstück sollen zusätzliche Klassenräume entstehen, die die Raumsituation an der Buchenbergschule entlasten werden. Stimmen die Stadtvertreter dem Nachtragsetat am Montag zu, kann die europaweite Ausschreibung beginnen. „Der Bau dauert nur drei bis vier Monate, aber die Ausschreibung, die Suche nach Baufirmen und die Vergabe brauchen Zeit“, erläutert Jochen Arenz. Wenn alles nach Plan laufe, könne die Schule das Gebäude ab September 2022 nutzen.

Regionalstandort Kröpelin: Mindestens 36 Schüler pro Klasse

Für die weiterführenden Schulen, für die freie Schulwahl besteht, hat der Bürgermeister Kontakt zur Stadt Kröpelin aufgenommen und mit den umliegenden Gemeinden das Gespräch gesucht. „Wir haben 100 Schüler, die aus Kröpelin kommen“, erläutert Arenz. Auch hier könnte es eine Entlastung geben, wenn es in der Schusterstadt wieder eine Regionale Schule gebe.

Doch dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: „Laut Schulgesetz MV, Paragraf 45 g, sind in den Eingangsklassen einer Regionalen Schule grundsätzlich 36 Schüler im Minimum erforderlich. Dies muss im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung geprüft und bei Erreichen einbezogen werden. Dabei sind auch die Fragen der Festlegungen zu den Einzugsbereichen, der Schülerbeförderung und der Schulkapazität zu berücksichtigen“, informiert Michael Fengler. Genehmigungsbehörde für den Schulentwicklungsplan sei die oberste Schulbehörde des Landes MV, das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Stadtvertreter entscheiden über zwei Ideen

Am Montag entscheiden die Stadtvertreter noch über zwei weitere Ideen. Die CDU möchte prüfen lassen, ob Kornhaus und Wirtschaftsgebäude für die Schulen mitgenutzt werden könnten. In den Ausschüssen fand dieser Vorschlag keine Mehrheit.

Hannes Roggelin, Unabhängige Doberaner Initiative: „Der Neubau auf dem Buchenberg gibt eine kurzzeitige Entspannung, aber die Schülerzahlen wachsen und ich glaube, die kommenden Wohngebiete sind noch gar nicht kalkuliert.“ Quelle: Anja Levien

Die UDI möchte den Bau eines Schulzentrums mit Sporthalle, integrierten Hort, Kindertagesstätte und weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe prüfen lassen. „Der Neubau auf dem Buchenberg gibt eine kurzzeitige Entspannung, aber die Schülerzahlen wachsen und ich glaube, die kommenden Wohngebiete sind noch gar nicht kalkuliert“, sagt Hannes Roggelin im Hauptausschuss.

Wenn weitere Schüler kommen, müsse sich die Stadt auch Gedanken um die Sporthallen machen „Die sind jetzt schon voll ausgelastet.“ Und selbst wenn die Schülerzahlen sinken, könnte das Gebäude dann anderweitig bewirtschaftet werden. Hort, Kita und Sporteinrichtungen seien Institutionen, die die Stadt dringend brauche. Der Hauptausschuss stimmte mit neun Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen für den Prüfauftrag.

Von Anja Levien