Bad Doberan/Boldenshagen

Die Zukunft des Pferdesports in Bad Doberan und der zukünftige Name des Lindenweges in Boldenshagen bewegten die Leser in der Region. Hier eine Auswahl der Meinungen zu den Themen dieser Woche.

Man sollte nicht aufgeben

Zum Artikel Rennbahn: So wollen Stadtvertreter das Gelände entwickeln schreibt Jochen Müller aus Hohenfelde:Mir blutet das Herz, wenn ich lese, wie der Doberaner Rennverein und leider auch die Mehrheit der Stadtvertreter mit diesem Thema umgehen. Wie muss es da erst denen gehen, die das traditionsreiche Geläuf zu Beginn der 90er Jahre aus dem Dornröschenschlaf erweckten?

Dem beispielhaften Engagement etwa vom einstigen Bürgermeister Berno Grzech, Hans Heinrich von Loeper, Achim Stracke, Dr. Horst Metz und vielen anderen war es zu verdanken, dass es viele Jahre hochkarätigen Galopprennsport vor tausenden begeisterten Zuschauern gab. Die jahrelange stabile Arbeit im Doberaner Rennverein konnte leider nicht fortgesetzt werden, und so musste man in den letzten Jahren deutliche Qualitätsverluste feststellen.

Aufgeben sollte man jedoch nicht. Immerhin können wir hier mit der ältesten Galopprennbahn auf dem europäischen Festland werben, die 2022 ihr 200. Jubiläum feiern würde. Mehr noch: Der Doberaner Rennverein gehört zu den ältesten Sportvereinen Deutschlands. So etwas setzt man nicht aufs Spiel.

Da der Rennverein mit der Kündigung des Pachtvertrages durch die Stadt den „Klotz am Bein“, wie es Präsident Helmut Rohde bezeichnete, los ist, könnte man sich nun voll auf kommende Renntage und besonders auf das Jubiläum 2022 konzentrieren. Und nicht nur nebenbei: Im Innenraum gab es schon mal ein Poloturnier. Stattdessen gibt es solche nun am Strand von Warnemünde oder aber vor dem Grand Hotel Heiligendamm. Vorstellbar wären sicher auch Spring- oder Dressurreitturniere.

Genug Gründe also auch für die Stadtvertreter, sich der Thematik ernsthafter anzunehmen. Denn, so sagte es Hartmut Polzin treffend: Eine wahre Eventfläche ist die Rennbahn in den vergangenen Jahren nicht geworden. An allen Eingängen zur Münsterstadt sind unterdessen neue Werbeschilder auch mit dem Hinweis auf den Galopprennsport erneuert worden. Ein erstes Umdenken? Einheimische und auch Urlauber würde es freuen.

Kein Grund für Umbenennung

Zum Thema: Umbenennung des ­ Lindenwegs in Boldenshagen schreibt Olaf Deinert aus Boldenshagen: Weder wir als Eigentümer eines Anliegergrundstücks noch unsere Mieter, Familie Reh, sind damit einverstanden. Dasselbe gilt für unsere Nachbarn Bitrow und Roßmann, die mir gestattet haben, auch in ihrem Namen zu sprechen. In der Sache gibt es überhaupt keinen Grund, die Straße umzubenennen. So ist schon das Problem, dass Navigationsgeräte den Lindenweg nicht kennen, schlechterdings nicht existent. Das können nur Ausnahmefälle sein. Sowohl das Gerät von Herrn Bitrow als auch meine früheren Geräte kannten den Lindenweg. Auch meine Handy-App „Scout“ findet den Lindenweg unproblematisch.

Offenbar handelt es sich bei Herrn Mantens Problem um ein singuläres Problem. Deswegen möchte niemand von uns, dass die Straße umbenannt wird. Das ist insbesondere ein erhebliches Problem für Familie Roßmann mit ihrem Ferienhof sowie für unseren Mieter Herrn Reh, der ebenfalls Unternehmer ist. Denn für solche Unternehmen ist eine Adressänderung regelmäßig mit erheblichem Aufwand und erheblichen Kosten verbunden.

Es gäbe eine viel einfachere Lösung: Sein Hof liegt viel weiter zurück, also nicht unmittelbar am Lindenweg. Seine Hofzufahrt ist aber eine Verlängerung des Ellernweg. Vor der Wende führte dort eine Straße nach Hanshagen, die ebenfalls nicht die Adresse Lindenweg hatte. Von daher ist es naheliegend, dass Herr Manten die Adresse Ellernweg (oder: Hanshäger Weg) erhält, womit sein Problem gelöst wäre, ohne dass die übrigen Anwohner gegen ihren Willen eine andere Anschrift erhalten.

