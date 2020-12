Bad Doberan

Die Angelegenheit sei dringlich, denn es gehe um die Sicherstellung des Schulbetriebes ab August 2021. Das schickte Hannes Roggelin von der Unabhängigen Doberaner Initiative dem Beschlussantrag seiner Fraktion zur hiesigen Stadtvertretersitzung am Montagabend voraus. Es gehe um die Prüfung einer Ausgliederung des Hortes der Lessing-Grundschule in das Kornhaus der Münsterstadt.

Die nächste Stadtvertretersitzung fände erst am 22. Februar 2021 statt, doch es sei Eile geboten: Weil unter anderem öffentliche Stellen, wie das Jugendamt, eventuell die Denkmalbehörde und das Bauamt zu beteiligen wären. Vorerst solle nun der Bürgermeister beauftragt werden, zu prüfen, ob der Hort der Lessing-Grundschule am Kamp in den Kornhausräumen untergebracht werden kann. „Bei der Prüfung sollen die Bedürfnisse der Jugendkunstschule und des Kornhausvereins Berücksichtigung finden.“

Immerhin würden mit dem Start des Schuljahres 2021/2022 voraussichtlich insgesamt 345 Schülerinnen und Schüler an besagter Grundschule unterrichtet werden. Das seien 48 Kinder mehr als im laufenden Schuljahr, weshalb die Stadt als Schulträger in der Verantwortung sei, neue Kapazitäten zu schaffen: „Die Raumkapazität ist schon jetzt enorm angespannt, da der Hort mit derzeit 260 Kindern sechs Klassenräume in Einzelnutzung sowie alle weiteren Räumlichkeiten in Doppelnutzung hat“, heißt es weiter in der UDI-Beschlussvorlage.

Birgit Schwebs, vom Vorstand des Kornhausvereins: „Ich bezweifle, ob die Räume den heutigen Hort-Anforderungen genügen.“ Quelle: OZ

Im neuen Schuljahr würden voraussichtlich 300 Kinder im Hort betreut werden, was weitere Räume notwendig mache, die vor Ort allerdings nicht zur Verfügung stünden. Zudem sei „nicht zu erwarten, dass die Zahl der Anmeldungen in den kommenden Jahren zurückgehen werden.“

Das Kornhaus biete mit sieben großzügigen Räumen und weiteren kleinen Räumen eine gute Möglichkeit, die Kinder des Hortes adäquat unterzubringen. Zudem eigne sich das Außengelände hervorragend und die Nähe zur Lessing-Grundschule sei gegeben, betonen die Antragsteller und erklären: „Wünschenswert wäre es, wenn sich Synergien zwischen dem Hort und der Jugendkunstschule ergeben würden.“

Er finde diese UDI-Beschlussvorlage ganz hervorragend, wirft Bürgermeister Jochen Arenz ein und sagt: „Die Situation ist dramatisch, wir müssen zwingend zum 1. September zwei neue Klassenräume schaffen. Es wäre realistisch, wenn es gehen würde, zum 1.9. mit dem Hort rüberzuziehen. Wenn Kosten entstehen sollten, können wir die noch im Februar in den Nachtraghaushalt mit aufnehmen.“ Er finde diese Umzugsidee in eine Einrichtung, die der Stadt gehört, „wirklich genial“.

Caroline Brandt informierte umgehend darüber, dass die CDU-Fraktion ihrerseits einen Beschlussantrag eingereicht habe, der keine Eilbedürftigkeit habe, aber in die Zukunft blicke. Die Christdemokraten schlagen nämlich vor, auch zu prüfen, ob das Wirtschaftsgebäude gegenüber dem Kornhaus als Schule genutzt werden könne: „Wir haben da ja bisher keine vollständige Nutzung im Blick und wo haben wir in Bad Doberan eine Fläche, wo wir noch eine Schule hinbauen können, die relativ zentral ist?“

Torsten Schillin (Für Doberan) schickt voraus, dass es in seinem Sinne sei, wenn Hort und Schule die Räume bekämen, die sie bräuchten. Er stehe jedoch vor dem Rätsel, wie der Einzug des gesamten Horts in das Kornhaus gemeinsam mit den dort wirkenden Arbeitsgemeinschaften und mit der Jugendkunstschule funktionieren solle. „Das beißt sich doch ganz schön“, meint der Vorsitzende des Kino- und Kulturvereins Bad Doberans noch.

Gibt es Alternativen Horteinzug ins Kornhaus ?

Solche „praktischen Hürden“, wie werden sanitäre Einrichtungen genutzt, wenn das Café weiter läuft und andere, würde auch die JA-Fraktion sehen, sagt Marcus Fourmont. Trotzdem werde man der Prüfung zustimmen. Er fragt aber auch nach weiteren Möglichkeiten, was mit der alten Berufsschule im Stülower Weg ist, ob es vielleicht in der Kellerswald-Schule mittelfristig Alternativen gibt?

Ronald Richardt, Geschäftsführer Kornhaus: „Das würde bedeuten, dass ein anderer Bildungsträger weg wäre.“ Quelle: Thomas Hoppe

Sowohl im Stülower Weg, wie im Kellerswald, würden die Liegenschaften des Kreises komplett umgebaut, antwortet der Rathauschef und erinnert daran, dass ja auch das Gymnasium explodiere. Am Amtsgericht seien die Räume bis zum Jahr 2025 vom Kreis angemietet worden. Es gebe also keine freien städtischen Immobilien mehr.

Hartmut Polzin ( SPD) lenkt den Blick auf den Buchenberg und würde auch Grundstücke dritter in die Prüfung mit einbeziehen wollen. Sie halte die Variante mit dem Kornhaus „für eigentlich nicht praktikabel“, lautet das Fazit von Monika Schneider ( Die Linke). Sie verweist dagegen auf gute Erfahrungen mit Containerlösungen.

Für ihn sei der Hort die Pflicht und alles andere die Kür, betont dazu Harry Klink (KuSS): „Ich bin für die Pflicht.“ Gebhard Zeug ( SPD) spricht sich zwar für einen Neubau aus, ist dann aber der erste Volksvertreter, der seine grüne Zustimmungskarte hebt: Achtzehn Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen. Die Prüfung beginnt.

Sindy Tannert, kennt sich aus in Bad Doberan: „Ich finde das toll, wenn die Traditionshäuser dafür genutzt werden.“ Quelle: Thomas Hoppe

Am Kornhaus war gestern Sindy Tannert mit ihren Kindern auf dem Spielplatz unterwegs. Sie kennt sich aus in Bad Doberan und würde es begrüßen, wenn hier ein Hort reinzöge: „Das wäre super. Ich finde das toll, wenn die Traditionshäuser dafür genutzt werden.“

Die Leiterin des Hortes, Susanne Stein, befürwortet diese Möglichkeit vorbehaltlich der positiven Prüfung durch die Stadt und das Jugendamt: „Die Schülerzahlen steigen ja und wir wollen allen Kindern gerecht werden und die Eltern unterstützen.“

Der Geschäftsführer des Kornhauses, Ronald Richardt, gibt zu bedenken, dass von den derzeit 16 Kunstschulkursen –vor Corona waren es 20 – höchstens noch zwei stattfinden könnten, wenn der Hort bis 17 Uhr im Haus wäre: „Das wäre dann tatsächlich auch ein Bildungsträger, der weg wäre – denn die Jugendkunstschule ist Bildungsträger.“

„Mich wundert, dass wir für den Hort sieben große Räume haben sollen, eigentlich gingen doch nur der Saal unten und die Theaterwerkstatt oben“, sagt Birgit Schwebs vom Vorstand des Kornhausvereins und ergänzt: „Alles andere sind Werkstätten, die sind aber durch die Kurse belegt. Ich stelle mir das schwierig vor und bezweifle, dass die Räume den heutigen Hort-Anforderungen genügen. Prüfen kann die Stadt natürlich und wir Mieter sind da gern behilflich.“

Von Thomas Hoppe