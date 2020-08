Bad Doberan

Der Schulstart an der Lessinggrundschule in Bad Doberan ist reibungslos verlaufen, „mit sehr viel Verständnis der Eltern“, sagt Schulleiterin Hedda Wolff. „Es sind alle froh, dass es losgeht.“

Der Kontakt einer Lehrerin mit einem Corona-Infizierten stellte Schulleitung, Staatliches Schulamt Rostock, Landkreis Rostock und Stadt Bad Doberan vor wichtige Entscheidungen. Weil die Lehrerin Kontakt zum Kollegium hatte, fand die Einschulung aus Sicherheitsgründen ohne Schulleitung und Klassenlehrer statt.

„Die letzten Tage waren nicht einfach“

„Die letzten Tage waren nicht einfach“, sagt Hedda Wolff. „Es ist recht schwierig, die Vorbereitung, die Arbeit und auch die Emotion abzugeben und nicht mal von außen zugucken zu können“, sagt sie in Bezug auf die Einschulung. Auch für die Klassenlehrer sei es nicht einfach gewesen.

Nachdem zwei Corona-Tests der Lehrerin, die sich in Quarantäne befindet, negativ waren und aus medizinischer Sicht laut Landkreissprecher Michael Fengler das Kollegium nicht mehr gefährdet sei, wurde am Sonntag entschieden, dass der Schulbetrieb starten kann.

Schulrundgang für Erstklässler

Nach der Begrüßung sei für die Erstklässler das Lied „Komm rein die Schule“ gespielt worden, das sie auf der Einschulung gehört hatten, erzählt die Schulleiterin. Weil sie am Sonnabend die Klassenräume nicht besichtigen konnten, wurde der Schulrundgang am Montag nachgeholt. Zudem seien Geschichten vom ersten Schultag vorgelesen worden, erzählt Hedda Wolff.

Räume und Flure lüften, regelmäßig Hände waschen – die Corona-Hygieneregeln gelten auch in der Lessinggrundschule. Groß umstellen müssen sich die Erst- bis Viertklässler aber nicht. Lediglich der Pausenhof werde nicht mehr mit den Schülern der regionalen Schule geteilt, die Grundschüler bleiben auf ihrem Hof. Hintergrund: Die Regionale Schule am Kamp und die Lessinggrundschule bilden einen Schulcampus, auf dem sie sich den Bereich zwischen beiden Schulen bisher geteilt hatten. In der Pause seien die Grundschüler in Gruppen eingeteilt, so dass nicht alle auf einmal den Außenbereich nutzten.

Von Anja Levien