Bad Doberan

Was für eine abenteuerliche Aktion: Der Maler und Schriftsteller Wolfgang Bellmer entdeckt die Klosterruine in Bad Doberan, malt 40 riesige Gemälde speziell für diesen Ort, transportiert die Bilder für wenige Stunden dorthin, hievt sie mit schwerer Technik in Fenster und Wandnischen, lässt alles fotografieren und verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Nur wenige Spaziergänger wurden zufällig Zeuge der Kunstinstallation am Dienstag der vergangenen Woche. Genehmigt war sie von der Stadt, angekündigt für ein Publikum allerdings nicht.

Doch was steckt dahinter? „Die Idee kam mir vor einem Jahr beim Besuch des Klostergeländes“, erklärt Bellmer. Der 80-Jährige und seine Frau haben seit zehn Jahren eine Ferienwohnung in Rerik und besuchen Bad Doberan regelmäßig. „Irgendwie scheint die Idee langsam in mir gereift zu sein. Schon immer haben mich die Durchblicke in der Ruine fasziniert, nie sieht man den ganzen Raum und auch der Kontrast vom Backstein zu meiner Malerei hat mich gereizt.“

Er selbst male seit 65 Jahren, später kam noch das Schreiben hinzu – obwohl er hauptberuflich etwas ganz anderes gemacht hatte.

Bürgermeister, Maler und Drehbuchautor für „Soko Leipzig “

In seiner Heimatstadt Holzminden ( Niedersachsen) war Bellmer Rechtsanwalt, Notar und für einige Jahre auch Bürgermeister. Ganz nebenbei hat er seine Bilder immer wieder auf Ausstellungen gezeigt. Auch mehrere Romane und Drehbücher hat er verfasst – verfilmt wurden zwei in der Fernsehreihe „Soko Leipzig“.

Galerie: Hinter den Kulissen der Kunstaktion

Zur Galerie Rund 40 Gemälde brachte der Maler in die Ruine auf das Klostergelände in Bad Doberan, um sie dort zu fotografieren.

„Ich habe immer ein Projekt“, sagt Bellmer. „Meine Frau kennt meine Verrücktheiten schon.“ Doch sein jüngstes ist wirklich bemerkenswert: „Ich stand in dieser Ruine und hatte die Idee, meine Gemälde wie Kirchenfenster in den leeren Nischen anzubringen.“ Bellmer malt abstrakt mit gegenständlichen Anklängen. „Meine Arbeiten sind lebensbejahend und kontrastreich, sie halten viel Licht aus – also genau das richtige für diesen Ort.“ Doch ihm sei schnell klar geworden, dass eine dauerhafte Installation wohl kaum möglich sei.

Kunstaktion in Bildband und Roman festgehalten

So habe er beschlossen, die Bilder zu malen, kurz in die Ruine zu bringen und alles von Axel Triestram fotografisch festhalten zu lassen. „Ich habe die Bilder für den Moment geschaffen.“ Irgendwann muss es wohl zu einem Zwiegespräch zwischen Bellmers Malerseele und seinem Schriftsteller-Ich gekommen sein. Beide fragten einander offenbar: Welche Geschichte könnte man rund um die Fotos von bunten Gemälden in einer Ruine erzählen? Typisch Bellmer lautete die Antwort: viele Geschichten. Eine wird er deshalb nun in einem Fotoband erzählen, eine andere in seinem neuen Roman.

Mit schwerem Gerät werden die Bilder des Malers Wolfgang Bellmer in der Klosterruine Bad Doberan für ein Foto angebracht. Quelle: Axel Triestram

Im Mittelpunkt des Bildbandes soll eine skurrile Reise der Bilder stehen. Wenn Bellmer sie wiedergibt, wirkt sie wie ein Märchen. Darin sind die Bilder viel älter als in Wirklichkeit. Viele Jahre haben sie, verstreut im ganzen Land, auf Dachböden oder im Hühnerstall darauf gewartet, entdeckt zu werden. Nun werden sie gerufen, um sich in Bad Doberan zusammenzufinden. Sie machen sich mit einem Segelboot, auf Ladeflächen oder mit dem Molli auf den Weg. Das alles zeigt der Fotoband in liebevoll und augenzwinkernd arrangierten Aufnahmen.

Bilder des Malers Wolfgang Bellmer auf Reisen nach Bad Doberan – zur Aktion des Künstlers erscheinen ein Bildband und ein Roman. Quelle: Axel Triestram

„Irgendwas wird er schon wieder vorhaben.“

Der Roman erzählt eine andere, ernstere Geschichte von sieben grundverschiedenen Menschen, die über die Bilder und einer gemeinsamen Vergangenheit miteinander verbunden sind. Auch hier laufen am Ende alle Fäden in Bad Doberan zusammen. Im kommenden Jahr sollen beide Bücher im Doppelpack erscheinen.

Woher Bellmer die Energie für so ein Mammutprojekt nimmt? „Man muss eben sehen, dass man sich immer neue Hürden setzt“, beschreibt der 80-Jährige seine Lebensphilosophie. „Sie müssen zu schaffen sein, aber hoch genug, so dass es etwas Mühe kostet, sie zu überwinden.“ Und die nächste Hürde sieht Bellmer sicher schon wieder am Horizont – oder um es mit den Worten seiner Frau zu sagen: „Irgendwas wird er schon wieder vorhaben.“

Von Juliane Schultz