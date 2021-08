Bad  Doberan: Mandy Osterburg stellt Debüt-Roman in der Nordfabrik vor

Bad Doberan

Die Steffenshägerin Mandy Osterburg wird am Freitag, dem 13. August, in Bad Doberans „Nordfabrik“, Am Markt 7, ab 19 Uhr aus ihrem Roman „Narbenmeer“ lesen. Das Buch wurde in diesem Jahr vom Hamburger Verlag tredition veröffentlicht.

Die 48-jährige Autorin stammt ursprünglich aus Rathenow, ist im Havelland aufgewachsen und hatte in der Region Düsseldorf eine Ausbildung zur Bankbetriebswirtin begonnen. Wie sie der OZ erzählte, stand am Ende von Bankakademie, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb und Marketing – alles über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten – ein Burnout.

Mandy Osterburg liest in Bad Doberan aus ihrem Roman: „Narbenmeer“. Quelle: Thomas Hoppe

Bei der Reha keimte demnach dann bei ihr die Idee einer Schauspielausbildung, die schließlich zu Auftritten bei den Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach führte. Doch das Schicksal ließ nicht locker mit Wirbelbruch-Treppensturz bei einer Theaterprobe, dem Tod der geliebten Oma und der Diagnose Brustkrebs.

Über diese Zeit mit vielen Ängsten, starken Schmerzen und einer Menge Tränen verfasste Mandy Osterburg ihr erstes Buch: „In Erinnerung an die Frau, die ich einmal war.“

Doch der Krebs hätte ihr irgendwie das Leben gerettet, schickt sie trotz allem hinterher: „Ich habe mich danach vollständig neu erfunden, kenne jetzt meine Identität und bin echt bei mir angekommen. Wie nach einer Metamorphose.“

Roman schildert schweren persönlichen Kampf

Im Buch wird dieser schwere Kampf geschildert, in dem sie eine Brust verlor und nach zwanzig Jahren ihren Partner. Doch am Ende ist das Leben zum Geschenk geworden und Mandy Osterburg lebt nun seit gut vier Jahren an ihrem Sehnsuchtsort Ostsee. „Hier spüre ich jeden Tag die Essenz des Lebens –, lass meine Lebendigkeit aus mir heraussprudeln, eine unfassbare Kraftquelle. Je weiter man im Leben in die Tiefe kommt, desto leichter wird es auch, wieder nach oben zu gelangen“, sagte sie zur OZ.

Eintritt zur Lesung kostet 15 Euro

Nun bieten ihr Franziska Henkel und Toni Greinert mit der „Nordfabrik“ in Bad Doberan, in der seit Juni Kreativ-Workshops stattfinden, eine Gelegenheit, erstmals im größeren Rahmen auf ihre tatsächlichen und potenziellen Leserinnen und Leser zu treffen. Der Eintritt kostet laut Veranstalterangaben 15 Euro, Buchungen sind über www.nordfabrik.de/blog möglich.

„Wir wollen hier gern auch einen Co-Working-Bereich einrichten und anbieten. Dafür gibt es vier Plätze“, sagt Franziska Henkel: Lesung, Speed-Dating, Flohmarkt für Hochzeitssachen, Messen für Kreative oder Wohnzimmerkonzert – die Räume am Markt sollen künftig vielfältig genutzt werden, planen die Nordfabrik-Chefinnen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Hoppe