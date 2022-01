Bad Doberan

In Bad Doberan gibt sich ein Mann fälschlicherweise als Mitarbeiter der Stadt aus, spricht Leute an und fotografiert diese. Darüber informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Bereits mehrere Menschen hätten sich im Rathaus gemeldet und darauf aufmerksam gemacht.

„Er soll in regelmäßigen Abständen am Markt und in der Mollistraße sein und sich als Ordnungsamtsmitarbeiter ausgeben. Er pöbelt die Leute an und fotografiert sie“, schildert Jochen Arenz. Dabei soll es unter anderem um die geparkten Autos gehen. Er drohe mit Knöllchen. Die Stadt habe bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt gestellt.

Der Mann soll Mitte 50 sein, schlank, schwarz gekleidet. „Er spielt Scheriff in der Stadt“, sagt Arenz. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes sich immer ausweisen können. Wem der Mann auffällt, könne sich direkt an das Rathaus oder die Polizei wenden.

Von Anja Levien