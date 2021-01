Bad Doberan

Fünf Schulstunden sind erstmal genug für Henry: Der Erstklässler an der Lessing-Grundschule in Bad Doberan musste am Montag zum ersten Mal den ganzen Vormittag eine Mund-Nase-Bedeckung tragen – und ist froh, als er sie wieder abnehmen darf. „Ich kriege keine Luft mit der Maske“, sagt er.

Für die Schüler der Klassen 1 bis 6 ist die Präsenzpflicht an öffentlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern noch bis zum Ende des Monats aufgehoben. Für alle Kinder, die zur Schule kommen, besteht jetzt Maskenpflicht – auch während des Unterrichts.

Henrys Mutter Jenny Schmidt hält nichts davon. „Ich denke, mein Kind ist gesund. Warum soll er fünf Stunden sitzen und Maske tragen, wenn er nichts hat?“, sagt sie. „Man macht sich ja auch Sorgen, dass er vielleicht Kopfschmerzen bekommt oder so.“

Auch Schülerin Nina Schlack findet die Maske „blöd“, weil sie damit nicht so gut Luft bekommt. Sie wäre froh, wenn sie sie weglassen könnte. „Ich hätte die Maske auch gerne abgenommen“, sagt Mitschülerin Charleen Schwarz. „Aber das durften wir nicht“. Ansonsten sei sie aber gut klargekommen, sagt die Grundschülerin und zählt alle Vorschriften bezüglich Abstand und Mund-Nase-Bedeckung auf, die in der Schule gelten. Oma Gudrun Otto ist skeptisch: „Die Kinder treffen sich ja auch draußen ohne Maske“, sagt sie. Natürlich sei sie für den Schutz, gerade für die Kleinen halte sie aber nicht viel davon, dass sie den ganzen Tag die Maske tragen müssen.

Das ist die aktuelle Regelung Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 31. Januar 2021 für alle Jahrgangsstufen der allgemein bildenden und beruflichen Schulen aufgehoben. Grundsätzlich gilt aber, dass die Schulen für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 geöffnet sind. Im Unterricht und auch sonst im Schulgebäude müssen alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das Tragen einer MNB gilt im Freien auf dem Schulgelände überall dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Solange und sobald die Inzidenzen in Landkreisen oder kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern verlässlich unter 50 liegen, wird ab dem 18. Januar 2021 geprüft, ob wieder Präsenzunterricht möglich ist.

Maskenpflicht auch im Hort

Auch Hedda Wolff, Schulleiterin der Lessing-Grundschule, glaubt, dass die Maskenpflicht für die Grundschüler schwierig ist. „Das ist ein völlig neues Schulgefühl und gerade bei Klasse 1 ein herber Rückschlag.“ Bereits in der Vergangenheit sei die Schule vom Schulamt mit Masken versorgt worden. Die seien an die Lehrkräfte ausgegeben worden, falls ein Kind keine Maske dabeihabe. „Die meisten hatten aber eigene mit“, sagt Hedda Wolff.

Die Maskenpflicht gelte auch im Hort, dann jedoch nicht im Außenbereich. Die Grundschüler seien unterschiedlich an die Mund-Nase-Bedeckung gewöhnt. „Bei manchen merkt man, dass sie auch schon mit Maske einkaufen gehen“, sagt die Schulleiterin. Bei anderen sei es noch schwierig. Zum Teil rutschten die Masken auch. Hinzu komme, dass jüngere Kinder sich auch noch häufig mit den Händen im Gesicht berührten.

Nicht ganz leicht war der Schulstart mit Maske auch für die Jungen und Mädchen an der Buchenbergschule. „Für die Kleinen ist es natürlich anstrengend, weil sie es nicht gewohnt sind“, sagt Schulleiter Christian Beyer. „Die hatten ganz schön zu kämpfen, das können wir auch nachvollziehen.“ Um es ihnen zu erleichtern wolle man den Kindern die Möglichkeit geben, zwischen den Unterrichtsstunden mal hinauszugehen. „Wir überlegen, ob wir versetzt zur Pause gehen, damit die Kleinen mal ums Haus gehen und die Maske abnehmen können“, sagt der Schulleiter.

Am Montagmorgen mussten alle Schüler vor Schulbeginn wieder von den Eltern ausgefüllte Formulare vorlegen, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Darin mussten die Erziehungsberechtigten versichern, dass die Kinder gesund sind und dass sie aus dienstlichen oder anderen Gründen nicht anderweitig betreut werden können. Für Schule und Hort sind dabei gesonderte Unterlagen erforderlich, auch wenn sie – wie in der Lessing-Grundschule –im selben Gebäude sind. „Das hat beim letzten Mal besser geklappt“, sagt Hedda Wolff. Noch am Morgen hätten einige Unterlagen gefehlt, die nachgereicht werden müssten. „Die Leidtragenden sind die Kinder.“

Mehr Schüler im Präsenzunterricht

An der Buchenbergschule nutzen – wie in den letzten Wochen vor und nach den Ferien – relativ wenige Kinder das Angebot des Präsenzunterrichts. „Es sind pro Klasse etwa zwei bis zehn Schüler“, sagt Christian Beyer. „Das ist sehr unterschiedlich. Bei den Großen ist aber der größte Teil da, die wollen natürlich alles Mitnehmen in Richtung Schulabschluss.“

An der Lessing-Grundschule begrüßte Leiterin Hedda Wolff am Morgen mehr Schüler als in den vergangenen Wochen. „Und die, die da sind, sind meistens durchgehend angemeldet.“ Beim ersten Lockdown sei das noch anders gewesen, da hätten viele Eltern noch gezögert und ihr Kind zunächst nur tageweise in die Schule geschickt.

Inzwischen gebe es eine gewisse Unsicherheit, sagt Hedda Wolff. „Viele wissen nicht, was kommt, das Jahr hat ja gerade erst angefangen.“

Von Cora Meyer