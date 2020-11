Bad Doberan

Er ist ein Aushängeschild für Bad Doberan. Oder soll es vielmehr werden – der Bahnhofsvorplatz an der Friedrich-Franz-Straße. Aktuell präsentiert sich das Areal eher trist und grau: Marode Häuser, kaum Stellplätze für Autos oder Fahrräder, eine zu enge Buswendeschleife.

Nach dem Willen der Stadt sollen sich hier auch im Rahmen eines großen Verkehrskonzeptes grundlegende Dinge ändern. Und offenbar tut sich jetzt etwas. Seit einigen Tagen rollen auf dem Gelände die Bagger, auf zwei Häusern sind bereits neue Dächer zu sehen.

„Im September haben wir das Grundstück am Bahnhofsvorplatz erworben“, sagt Johann Kopsch, Ingenieur für Eisenbahninfrastruktur bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. „Mit dem Konzept, das bahntechnisch gewidmete Gelände als öffentliches Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen wieder zu nutzen.“

Molli, Rebus und Stadt in einem Boot

Gemeinsam mit der Rebus Regionalbus Rostock GmbH und der Stadt Bad Doberan entwickle man das gesamte Areal, um die Attraktivität dieses zentralen, aber über Jahre unangetasteten Bereichs zu steigern, so Kopsch: „Wir sanieren die erworbenen Gebäude von Grund auf – dabei stehen wir in engem Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, sodass der historische Charakter dieses Platzes neu erstrahlt.“ Als Unternehmen eines fahrenden, historischen Denkmals sei das der Mecklenburgischen Bäderbahn ein wichtiges Anliegen.

Die maroden Gebäude an der Friedrich-Franz-Straße werden aktuell saniert. Hier entstehen Büroflächen und Stellplätze. Quelle: Lennart Plottke

„Mit dem Projekt gehen wir gleich mehrere offene Baustellen an“, erklärt Kopsch. „Grundsätzlich schaffen wir für das wachsende Unternehmen Molli eine Möglichkeit, Büroarbeitsplätze für den Bereich Eisenbahninfrastruktur in dem größeren Gebäude einzurichten und Lagerkapazitäten in dem Nebengelass zu schaffen.“

Das erworbene Grundstück biete außerdem die Möglichkeit, die frei gewordenen Flächen in bis zu 26 Parkplätze umzuwandeln – „weil die aktuelle Anzahl an Parkflächen rund um unserem Bahnhof die hohe Nachfrage im Sommer nicht bewerkstelligen kann“, macht Kopsch deutlich. Neue Fahrradständer sowie eine moderne und gepflegte Begrünung sollen später das Gesamtbild abrunden.

Buswendeschleife wird erneuert und leistungsfähiger

Rebus erstelle derzeit die Vorplanung für die Neuordnung der Öffentlichen Personennahverkehre, sagt Johann Kopsch: „Damit ist dann die Stadt Bad Doberan auf dem Bahnhofsvorplatz mit der Buswendeschleife ebenso involviert – die soll erneuert werden, um den Bereich leistungsfähiger und attraktiver zu gestalten.“

Diesen Punkt hatte auch Tobias Heuer auf einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im August deutlich gemacht: „Hier geht es eng zu“, sagte der Leiter Vertriebs- und Verkehrssteuerung bei der Rebus Regionalbus Rostock GmbH. „Am meisten stört die Mittelinsel – und für den Ausstieg der Gäste fehlt eine Haltestelle.“

Deshalb sei bei der Umgestaltung des Areals ein wesentlicher Aspekt, neue barrierefreie Buswartestellen sowie eine klare Fußgängerführung mit Überwegen Richtung Bahnhof zu bauen, erläutert Johann Kopsch und kündigt an: „Die Bauarbeiten auf unserem Gelände sind für das Jahr 2020 und 2021 vorgesehen, der neue Parkplatz steht voraussichtlich in der kommenden Saison zur Verfügung, die Sanierung der Gebäude ist bis Herbst vorgesehen.“

Neben der Umgestaltung des Doberaner Bahnhofsvorplatzes saniert die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH aktuell übrigens auch die historischen Fassaden am Lokschuppen und am Wasserturm in Kühlungsborn West. „Der Abschluss dieser Arbeiten ist für Ende 2020 vorgesehen“, sagt Johann Kopsch.

Von Lennart Plottke