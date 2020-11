Bad Doberan

Martinstag mal anders: Statt eines großen Umzugs soll es in diesem Jahr wegen Corona viele kleinere geben. Das wünscht sich zumindest Gemeindepädagogin Anne Jax – und hat dazu eine Aktion ins Leben gerufen, die die Menschen aus dem Haus ziehen sollen. Über die Stadt verteilt werden in der kommenden Woche Kunstwerke hängen oder stehen. Einige davon werden zwischen 17 und 19 Uhr sogar mit einer Kerze beleuchtet. Die Bilder sollen Familien zum Spaziergang durch Bad Doberan anregen – „mit Laterne oder ohne“, sagt Anne Jax.

Lesen Sie auch

Anzeige

So machen Bad Doberaner Konfirmanden die Stadt zur Kunstausstellung

So kreativ gehen Kirchenmusiker in Bad Doberan mit den Corona-Einschränkungen um

Sie brachte am Freitag einige der Werke zu ihren Ausstellungsorten. Geschaffen wurden die Bilder von Konfirmanden, Schülern der Münsterschule und Kindern der Kindertagesstätte Drümpelspatzen. „Die Idee war, dass die Künstler sie mit nach Hause nehmen und dort ausstellen“, sagt die Gemeindepädagogin. Doch das sei nicht überall möglich gewesen. Und so habe sie bei lokalen Betrieben angefragt. Ein Bild steht auch in der Bäckerei Carlson im Parkentiner Weg. Hier erwartet die Betrachter Kunstgenuss im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Gutscheine für ein Martinshörnchen, die am 17. November in der Bäckerei eingelöst werden können.

Balkonkonzerte am Martinstag

Insgesamt 100 Hörnchen habe die Gemeinde in Auftrag gegeben, sagt Anne Jax. Das seien längst nicht so viele wie sonst. „Ich weiß nicht, wie viele Leute sich einladen lassen.“ Zum Martinstag gehöre, dass Menschen zusammenkommen. Das sei in diesem Jahr schwer möglich. „Ich hoffe, dass mir die Leute eine Rückmeldung zu der Aktion geben“, sagt die Gemeindepädagogin. „Ich habe auch angeregt, mit Straßenkreide Anmerkungen zu den Bildern auf den Fußweg zu malen. Es geht darum, die Verbindung zu den Menschen zu halten.“

Nicht nur Bilder, sondern auch Musik können die Bad Doberaner am Martinstag genießen – und machen. „Über Whatsapp werden Martinslieder und Adventslieder kursieren“, sagt Anne Jax. Sie seien verbunden mit dem Aufruf, kleine Balkonkonzerte zu machen. „Am 11. November um 18 Uhr, jeder wie er kann.“

Hier können Sie die Bilder sehen

Tourist-Information (Klosterstraße 1c), Rosenwinkel 8 , Klosterstraße 1b, Klosterhof 4, Goethestraße 28, Biesenbrower Weg 8, Kühnemannweg 25, Thünenstraße 18, Bussardstraße 38, Eddas Teelädchen (Alexandrinenplatz 2), Reformhaus (Mollistraße 17), Fleischerei Timm (Mollistraße 7), Molli-Apotheke (Am Markt 1), Querstraße 5, Schuhhaus Boock (Am Kamp 2), Blumenhaus Bade (Am Markt 6), Kita Drümpelspatzen ( Friedrich-Franz-Straße 14), Clara-Zetkin-Straße 34a, Althöfer Weg 5, Wiesenweg 19, Bäckerei Carlson (Parkentiner Weg 37), Doberweg 11, Holunderweg 22, Apotheke am Buchenberg ( Ehm-Welk-Straße 22b), Bellevue (Eikhöfer Weg 7), Villa Weitsicht (Am Tempelberg 1a), Am Wege 1c, Am Schwanenteich 23 ( Hohenfelde)

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer