Bad Doberan

Der Aufruf des Stadt- und Bädermuseums Bad Doberan, nach Spielzeug der 90er Jahre zu suchen, hat mich direkt in meine Kindheit zurückversetzt. Ich habe überlegt, was habe ich noch und wo könnte es sein. Denn beim Auszug aus dem Elternhaus und Umzügen durch Studium und Ausbildung hat man natürlich immer fleißig aussortiert. Doch eine Kiste aus Jugendzeiten ist geblieben.

Da ist zum Beispiel mein Lieblingskuscheltier drin: Simba aus dem Disney-Film „König der Löwen“. Das Kuscheltier kann man heute immer noch kaufen, ist also ein Spielzeug, das sich seit mehr als zwei Jahrzehnten in Kinderzimmern befindet. Den Gameboy habe ich nicht mehr, da waren die Batterien ausgelaufen. Also weg damit.

Aber es ist gar nicht so einfach, sich von Dingen zu trennen. Mein erstes Handy habe ich zum Beispiel noch. Mittlerweile schon ein „alter Knochen“. Aber vielleicht kommt ja bald eine Ausstellung: Das war die Technik in den 2000er Jahren: Pager, Playstation 2, Nokia 3310.

Von Anja Levien