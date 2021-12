Bad Doberan

Die Festspieloper Prag gastiert mit der Open-Air-Oper Nabucco im kommenden Sommer auf dem Münstergelände „Bachgarten“ in Bad Doberan. Nachdem die zwei vorherigen Termine 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, starten Künstler und Veranstalter 2022 einen neuen Anlauf. Am 22. August soll die Oper Nabucco von Giuseppe Verdi auf dem Gelände des Doberaner Münsters ertönen. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost zwei mal zwei Karten für das Klassik Open Air.

Rund 80 Künstler werden die prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht zum Leben erwecken. Bereits hunderttausende Zuschauer wurden von den wunderschönen Stimmen, der Handlung, den prächtigen Kostümen und dem eindrucksvollen Bühnenbild in den Bann gezogen.

Grundlage der Oper sei das Libretto des Italieners Temistocle Solera, der von 1816 bis 1878 lebte. Die Handlung basiere auf den Legenden um den biblischen Herrscher Nabucco, der König von Babylon von 605 bis 562 v. Chr. war. Mit seiner Herrschaft sind Bauten, wie das Ischtartor, die Hängenden Gärten und der babylonische Turmbau, verbunden. Hintergrund der Opernhandlung sind die Eroberung Jerusalems 587 v. Chr. sowie die Wegführung des jüdischen Volkes in babylonische Gefangenschaft, wie die Veranstalter erklärten.

Es werden die Corona-Regeln gelten

Open-Air-Produktionen bedeuten demnach für jedes Opernensemble eine besondere Herausforderung. Denn es gelte die Aufführung und das Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen. Sänger, Orchester, Regie und Technik müssten sich bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen. Dies sei dem Ensemble bei den bisherigen Sommer-Open-Air-Aufführungen mit über zwei Millionen Zuschauern hervorragend gelungen.

Die Karten, die für die verlegten Termine 9. August 2020 und 14. August 2021 gekauft wurden, gelten demnach auch für die geplante Veranstaltung am 20. August im kommenden Jahr. Um 20 Uhr soll die Oper auf dem Münstergelände erklingen. Es werden die dementsprechenden Regeln zur Corona-Pandemie auf dem Gelände eingehalten werden, kündigte der Veranstalter an. Karten sind an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen für 54 Euro erhältlich.

Von Lisa Walter