Nächster Schritt für neues Wohngebiet

84 Grundstücke, drei viergeschossige Bauten, Einfamilien- und Doppelhäuser sowie neue Gewerbeeinheiten– so soll der Bereich zwischen dem Gewerbegebiet „ Eikboom“ sowie dem Wohngebiet „Parkentiner Landweg“ in Bad Doberan künftig aussehen. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt stimmten in ihrer Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich der Satzung über einen entsprechenden Bebauungsplan zu. „Das ist ja mittlerweile ein komplexer Vorgang geworden“, sagte Bauamtsleiter Norbert Sass. „Wir können den südlichen Bereich nur weiterentwickeln, wenn man über die Grenzen hinaus denkt.“

Neben einem Lärmgutachten, das sowohl den Verkehr als auch das Verhältnis der Bebauung zum Gewerbegebiet berücksichtigt, habe vor allem der ursprünglich geplante Ausbau einer Straße eine große Rolle gespielt, so Sass: „Vor anderthalb Jahren hatten wir zum Bebauungsplan die erste öffentliche Beteiligung – mittlerweile ist die Stimmung eine ganz andere.“

Anwohner machten gegen geplante Straße mobil

Denn eigentlich war vorgesehen, die Straße vom Gewerbegebiet „ Eikboom“ bis zum Doberaner Ortsteil Althof weiterzuführen. Doch seit die Stadt Anfang dieses Jahres ihr Verkehrskonzept mit dieser Verbindung vorgestellt hat, machten viele Anwohner mobil. „Es wären ja auch die Wohngebiete ,Parkentiner Landweg’ und ,Am Fuchsberg’ betroffen“, erklärte etwa der Althöfer Joachim Frenkel. „Es gab da in der Vergangenheit viele Unstimmigkeiten – mal sollte die Trasse gebaut werden, dann wieder nicht.“ Aktueller Stand: „Die Straße entfällt – damit sind wir zunächst zufrieden.“

Damit der Verkehr aus dem neuen Wohngebiet heraus künftig nicht nur über eine einzige Verbindung abgeleitet wird, rate er dazu, sich zu einer im Bebauungsplan angedachten zweiten Straße zu bekennen, betonte Norbert Sass. Diese soll vom Gewerbegebiet „ Eikboom“ an die Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Parkentiner Weg geführt werden – abseits der derzeitigen Wohnbebauung.

Bedenken mit Blick auf den Hochwasserschutz

Darüber hinaus gab es in der Ausschuss-Sitzung aber auch Kritik: „Vor allem mit Blick auf den Hochwasser- und Klimaschutz sollte man dringend noch einmal in die Planung gehen“, meinte Carsten Großmann (AMU). „Die jetzigen Bestimmungen entsprechen doch überhaupt nicht mehr dem gültigen Flächennutzungsplan.“ Die Stadt bekomme ein riesiges Entwässerungsproblem, ist Großmann überzeugt: „Die Forst beklagt jetzt schon regelmäßige Überschwemmungen im Wald – die aufgeführten Abflussmengen halte ich für schöngerechnet.“

Auch die Werte für das zur Verfügung stehende Löschwasser seien eigentlich zu gering, so Großmann: „Deshalb dürften aus meiner Sicht nur noch Einfamilienhäuser zugelassen werden.“ Zudem halte er es für falsch, dass auch in diesem Wohngebiet nicht an Kindergärten oder Schulen gedacht worden sei: „Angeblich sind davon in Bad Doberan ausreichend vorhanden – diese Aussage haben wir auch schon beim neuen Ostseewohnpark gehört.“

Einwände und Stellungnahmen sind noch möglich

Aus diesen und noch vielen weiteren Gründen sei der Bebauungsplan in seiner jetzigen Auslegung für mehrere Muster-Normenkontrollverfahren prädestiniert, sagt Carsten Großmann: „Deshalb kann ich der Vorlage so nicht zustimmen.“ Dennoch: „Sollte die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 16. Dezember ein mehrheitlich positives Votum abgeben, gibt es im Rahmen einer öffentlichen Auslegung immer noch die Möglichkeit, Einwände und Stellungnahmen vorzubringen“, erklärte der Ausschuss-Vorsitzende Marcus Fourmont.

Er habe vor allem mit der vorgesehen Art der Bebauung ein Problem, sagte Thomas Römhild (UDI): „Das ist jetzt das dritten Baugebiet, bei dem wir nur in eine bestimmte Richtung planen – nämlich hauptsächlich Häuser für Familien.“ Es sei gut, dass auch für diese Altersgruppe neuer Wohnraum geschaffen werde, so Römhild: „Aber was ist in ein paar Jahren – einmal mehr wurde beispielsweise das altersgerechte Wohnen nicht bedacht.“

Dass die Stadt mit ihren Planungen dennoch nicht so ganz falsch liege, würde das Interesse der potenziellen Käufer zeigen, sagte Bauamts-Chef Norbert Sass: „Es gibt jetzt schon weit mehr Anfragen als verfügbare Grundstücke.“

