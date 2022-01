Bad Doberan: Name fürs Wohngebiet gesucht

Bad Doberan

Sie heißen Buchenberg, Kammerhof oder Ehm-Welk-Viertel, wobei sich für letzteres Wohngebiet in Bad Doberan noch der Name Ostseewohnpark hält. Unter diesem waren die Grundstücke zwischen Dammchaussee und Randstraße nämlich vermarktet worden. Doch wie heißt eigentlich das neue Wohn- und Gewerbegebiet, das zwischen Gewerbegebiet Eikboom und Parkentiner Landweg in der Münsterstadt mit 86 Baugrundstücken entsteht?

Der dafür notwendige Bebauungsplan heißt ganz nüchtern „Erweiterung Gewerbegebiet Eikboom“. Doch das kann doch nicht so bleiben, oder? Haben Sie, liebe Leserinnen und Lesern, Vorschläge, wie das Wohn- und Gewerbegebiet künftig genannt werden könnte? Mein Kollege hatte gleich so etwas wie Buchbergpark im Kopf, liegt doch der Buchenberg nebenan. Da der Autor Ehm Welk bereits ein Viertel hat, das nach ihm benannt ist, vielleicht könnte man Großherzog Friedrich Franz in die Richtung ehren? Ich bin auf ihre Ideen gespannt. Schicken Sie diese doch gerne an bad-doberan@ostsee-zeitung.de.

Von Anja Levien