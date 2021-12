Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan legt in den kommenden zwei Jahren den Schwerpunkt auf Bildung und den Ausbau der Infrastruktur für die Schülerinnen und Schüler. Das hat Bürgermeister Jochen Arenz im OZ-Interview angekündigt und erzählt, was seine drei Highlights 2021 waren, wie es mit dem Wirtschaftsgebäude im Klostergelände weitergeht und was für die Stadtteile Buchenberg und Kammerhof geplant ist.

Was waren ihre drei Highlights für Bad Doberan 2021?

Ich freue mich wahnsinnig über die neue Tourismusinformation. Sie ist ein riesiger Gewinn. Es gibt ganz viel positive Resonanz. Der Tourismus ist ganz neu aufgestellt worden, auch durch die neue Leitung von Mario Derer.

Und die weiteren Highlights?

Das größte Highlight ist eigentlich, dass wir als Stadt alle gemeinsam sehr gut durch Corona gekommen sind. Wir haben keine Leerstände in der Innenstadt. Ich habe es so erlebt, dass die Stadt zusammengerückt ist. Der Zusammenhalt war sehr groß. Wir haben als Verwaltung viel getan, haben informiert und in Einzelfällen geholfen. Auch die Kulturnacht war ein absolutes Highlight, wo auch alle zusammengehalten und mitgemacht haben.

Ansonsten freue ich mich, dass wir den Gehweg Thünenstraße auf den Weg gebracht haben und das die Treppe zum Buchenberg fertig ist. Das sind die beiden Stadtteile mit den meisten Einwohnern und da ist bisher am wenigsten passiert.

Wenn in den Wohngebieten Kammerhof und Buchenberg in den vergangenen Jahren am wenigsten passiert ist, wird da dann jetzt was geschehen?

Ja. Für den Buchenberg wird 2022 der Plattenweg gemacht. Wir haben auch die Wege innerhalb der Häuser saniert. Da ist viel passiert. Auf dem Kammerhof schauen wir zusammen mit der Wohnungsgesellschaft Wig, wo wir eine Parkfläche schaffen können. Wir wollen das Umfeld verbessern, dass da Bänke hinkommen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass der kostenlose Citybus so gut angenommen wird, auch aus diesen beiden Wohngebieten. Die Zahl der Fahrgäste hat sich mehr als verdoppelt.

Eine Hiobsbotschaft war in diesem Jahr, dass das Geld für die Sanierung des denkmalgeschützten Wirtschaftsgebäudes nicht werthaltig im Haushalt eingestellt ist. Zudem gab es Probleme mit dem Förderantrag beim Bund. Wie ist da der Stand?

Es sieht sehr gut aus. Der Fördermittelgeber hat signalisiert, den Bescheid kurzfristig auszustellen. Ich gehe davon aus, dass er in Kürze kommt. Dann können wir die Sicherung des Gebäudes weiter vornehmen.

Das sind dann fünf Millionen Euro Fördermittel. Was ist mit den Eigenmitteln der Stadt?

Die müssen wir in den Haushalt einstellen und das machen wir auch. Das ist eine Verpflichtung.

Neben dem Wirtschaftsgebäude war der Baumwipfelpfad ebenso ein größeres Projekt, das realisiert werden sollte. Doch dazu kommt es nicht mehr, die Erlebnisakademie AG hat das Vorhaben aufgegeben.

Das war für mich die schlechteste Nachricht in diesem Jahr. Das hat mich persönlich sehr getroffen, weil ich da sehr viel Hoffnung an zusätzlichen Besuchern für die Innenstadt reingelegt habe. Die haben ja mit 150 000 Besuchern gerechnet. Aber ich kann verstehen, dass sie ausgestiegen sind. Die Querung des Molli-Gleises ist unendlich teuer, dann sind die Preise explodiert, dann wurde ein Stück Wald naturschutzrechtlich ausgewiesen. Die Probleme wurden immer mehr als weniger.

In den Haushalt soll jetzt Geld für das Wirtschaftsgebäude, einen Hortneubau an der Lessinggrundschule und den Schulneubau für die Buchenbergschule eingestellt werden. Kann sich die Stadt das alles überhaupt leisten?

Es wird sehr eng werden. In den nächsten beiden Jahren haben wir den Schwerpunkt auf Bildung und die Infrastruktur dafür gelegt. Wir haben den Schulneubau für die Buchenbergschule, das sind 4,5 Millionen Euro, die sich aber über Jahresscheiben verteilen. Wir haben die Lessingschule, in die wir eine Million Euro für den Förderschwerpunkt Hören und Sehen investieren. Wir investieren in die Digitalisierung der Schulen. Die bekommen Hardware, Software, Leitungen und Anschlüsse. Das soll nächstes Jahr abgeschlossen werden. Und wir möchten den Sportplatz Buchenberg ertüchtigen mit einem Kunstrasenplatz, Beleuchtung und einer Umkleide. Das sind auch über eine Million Euro, die wir investieren, wenn der Förderbescheid dafür kommt.

Sie haben sich zuletzt für den Erhalt der Berufsschule in Bad Doberan eingesetzt, haben die Schausteller nach der Schließung des Weihnachtsmarktes in Rostock die Möglichkeit, drei Buden auf dem kleinen Kamp aufzustellen. Was steht als Nächstes auf ihrer Agenda?

Wir wollen einen Klimamanager einstellen, haben Geld für öffentliche Ladesäulen für E-Autos im Haushalt eingestellt. Es gibt immer viel zu tun. Heute kann schon was sein, an das ich gestern noch nicht gedacht habe. Es gibt vieles, was man kurzfristig entscheidet.

Doch auch langfristig kündigen sich schon einige Vorhaben an. Die Rennbahn soll entwickelt werden, für Vorder Bollhagen gibt es Wachstumspläne. Wie wird Bad Doberan 2025 aussehen?

Ich hoffe, dass die Stadt ihren Charme als Kleinstadt behält. Es ist mir ganz wichtig, dass die Menschen mitgenommen werden und wir Bad Doberaner weiterhin füreinander da sind. Wir wollen die Urlauber und Touristen mitnehmen, aber das Herz und die Seele sind die Doberaner. Die stehen im Mittelpunkt meiner Politik.

Was wünschen Sie sich für 2022?

Ich wünsche mir nur Normalität. Dass wir ein normales Leben miteinander führen können. Ich möchte wieder Alltag haben.

Von Anja Levien