Bad Doberan

Maria und Josef, die drei Weisen und das Jesuskind: Sie werden auch in diesem Jahr trotz Corona in vielen Kirchengemeinden in der Region zu Besuch sein. Denn dort sind am Nachmittag des 24. Dezember wieder Krippenspiele geplant. In Bad Doberan wird die Weihnachtsgeschichte auf der Wiese neben dem Gemeindehaus gezeigt. Dafür haben sich die Katholische Kirchengemeinde, die landeskirchliche Gemeinschaft Haus Gottesfrieden, die Baptisten und die evangelisch-lutherische Münstergemeinde zusammengetan. Beginn ist um 15 Uhr. Gezeigt wird in diesem Jahr die Krippengeschichte aus der Sicht von zwei Mäusen, sagt Münster-Pastor Albrecht Jax. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt.“

Nicht vorgespielt, sondern vorgelesen wird die Weihnachtsgeschichte an der Krippe im Garten des Hauses Gottesfrieden (Alexandrinenplatz 5) zwischen 16 und 19 Uhr. Um 15 Uhr ist eine Andacht in Althof und Heiligendamm geplant, eine ökumenische Vesper wird es auf der Wiese neben dem Gemeindezentrum in Bad Doberan um 18 Uhr geben.

„Uns ist es wichtig, dass wir konsequent nach draußen gehen“, sagt Albrecht Jax. Dort könne man die erforderlichen Abstände am ehesten einhalten. Das ist umso wichtiger, als dass in Bad Doberan keine Eintrittskarten für die Gottesdienste ausgegeben oder Tests verlangt werden. „Wir möchten niemanden ausschließen“, sagt der Pastor. Um 23 Uhr beendet die Münstergemeinde den Tag mit dem Turmblasen. An den beiden Feiertagen wird jeweils um 9 Uhr in der Katholischen Kirche (Doberweg 5) Eucharistie gefeiert und um 9.30 Uhr Gottesdienst im Münster. Die Kirche bleibt über die Feiertage geöffnet. Zu unregelmäßigen Zeiten wird Musik gespielt und es werden weihnachtliche Texte gelesen.

Krippenspiel mit Tieren in Kröpelin

Einen Familiengottesdienst mit echten Tieren – Schafen, Pony, Esel und Alpakas – plant die Kirchengemeinde Kröpelin in Zusammenarbeit mit der Stadt. Er beginnt um 14 Uhr in der Kirche. Karten für den Innenraum sind leider nicht mehr erhältlich. Um 14.15 Uhr jedoch beginnt der „Weg zur Krippe“ nach draußen. Dort können Interessierte die Weihnachtsgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes verfolgen. Teilnehmer werden deshalb gebeten, sich wetterfest anzuziehen.

Christvesperkarten werden in Kühlungsborn ausgegeben

Die Evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn feiert in diesem Jahr am Heiligen Abend mehrere Vespern mit Einheimischen und Gästen. Jeder dauert etwa 20 Minuten. Teilnehmer müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Für alle Christvespern werden Christvesperkarten ausgegeben. Sie sind am Donnerstag, dem 23. Dezember, im Pfarrhaus (Schloßstraße 19) von 16 bis 18 Uhr erhältlich. Auf den Karten können die Teilnehmer dann schon zu Hause die Kontaktdaten und den Impfstatus eintragen. Impf- oder Testnachweis müssen allerdings trotzdem mitgebracht werden. Die Anzahl der Karten ist begrenzt. Auf der Festwiese dürfen 100 Personen teilnehmen, in der Kirche höchstens 80.

Das Krippenspiel „Die Weihnachtsgeschichte 2021 in Bildern“ wird am 24. Dezember zweimal gezeigt: Das erste Mal bei der Christvesper für Familien auf der Festwiese um 14.30 Uhr, dann noch einmal um 15.10 Uhr in der Kirche. Weitere Christvespern ohne Krippenspiel plant das Pastorenehepaar Borchert um 15.50 Uhr, 16.30 Uhr und 17.10 Uhr in der Kirche. Außerdem gibt es eine Andacht zur Christnacht um 22.30 Uhr.

Am 1. und 2. Weihnachtstag wird in Kühlungsborn jeweils um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Am 26. Dezember wird dabei auch das Krippenspiel noch einmal gezeigt.

Krippenspiel im Freien in Rethwisch

Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Rethwisch gibt es ein Krippenspiel. Es beginnt um 15 Uhr im Rahmen einer Christvesper vor der Kirche. Weitere Christvespern gibt es um 15.30 Uhr in Retschow, um 17 Uhr in Steffenshagen und um 18 Uhr wieder im Freien in Rethwisch. Für alle Gemeinden ist Pastorin Ulrike Dietrich zuständig. An beiden Feiertagen finden in der Kirche in Rethwisch jeweils um 11 Uhr Gottesdienste statt.

Besucher müssen zwei Meter Abstand zueinander halten, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und ihre Kontaktdaten angeben.

Begrenzte Plätze in Neubukow und Kirch Mulsow

Auch in den Gotteshäusern der Kirchengemeinde Neubukow und Westenbrügge werden Krippenspiele aufgeführt. Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, müssen Besucher Eintrittskarten kaufen. Nur für den Gottesdienst in Neubukow um 23 Uhr ist das nicht erforderlich. Karten gibt es im Schliemannhaus sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr im Gemeindebüro. Karten für Kirch Mulsow sind im Pfarrhaus erhältlich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Gottesdienst mit Krippenspiel in Alt Bukow beginnt um 16.30 Uhr. Am 26. Dezember ist um 9 Uhr ein weiterer Gottesdienst geplant.

In Neubukow ist das Krippenspiel zweimal zu sehen. Um 14.30 Uhr und um 17 Uhr. Dann wird auch ein Bläserchor spielen. Im Gottesdienst um 23 Uhr tritt der Chor auf. Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es in Neubukow keinen Gottesdienst, am 26. Dezember beginnt er um 10.30 Uhr.

In Westenbrügge gibt es am 24. Dezember um 14.30 Uhr einen Gottesdienst, in Kirch Mulsow um 18 Uhr.

Von Cora Meyer