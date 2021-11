Bad Doberan

Der heilige St. Martin, ein Soldat, teilte seinen Mantel in einer kalten Nacht mit einem frierenden Bettler. In seinem Traum erschien ihm der Mann wieder – es war Jesus Christus. Diese Geschichte wird an einem Tag im Jahr besonders häufig erzählt: Am Martinstag, dem 11. November.

Jedes Jahr gibt es von den Gemeinden im Landkreis Rostock einige Veranstaltungen für die ganze Familie, um Sankt Martin zu ehren. In Bad Doberan beteiligt sich in diesem Jahr auch die Stadt. Es wird einen großen Laternenumzug geben, verrät der Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan, Albrecht Jax.

Gegen 17 Uhr am Donnerstag ist Treff auf dem Kamp auf Höhe des Pavillons, dort wird es auch Musik geben. Die Route führt über den Rosengarten zum Klostergelände. Ende der Tour ist am Gemeindehaus.

„Anschließend wird die Theatergruppe der Münsterschule die Martinsgeschichte vorspielen“, sagt Jax. Für jeden gibt es danach ein Martinshörnchen. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung organisieren können“, sagt der Pastor. Im letzten Jahr musste sie wegen Corona ausfallen.

Am Bachgarten wird der Feuerwehrverein nach dem Umzug und der Vorführung ein Martinsfeuer entzünden, Essen vom Grill wird es dort geben. „Es ist toll, dass sich so viele Leute beteiligen, auch aus anderen Gemeinden“, freut sich Albrecht Jax und rechnet mit etwas mehr als 200 Personen beim Laternenumzug.

Umzug mit Posaunen in Kühlungsborn

Bei der evangelischen Kirchengemeinde in Kühlungsborn gibt es in diesem Jahr auch wieder einen klassischen Martinsumzug. Von der Kindertagesstätte Arche Noah im Schulweg 3 geht es um 17 Uhr los, zusammen mit dem Pferdefuhrwerk und den Posaunen geht es über die Strandstraße zur Schlossstraße. Ab ungefähr 17.45 Uhr präsentieren die Konfirmanden das Martinsspiel, danach wird auch hier ein Martinsfeuer entfacht und es werden Martinshörnchen geteilt.

Theaterstück in Neubukow

In Neubukow wird es auch eine größere Veranstaltung geben. Am Freitag, 12. November, ist um 18 Uhr der ehemalige Aldi-Parkplatz, Kröpeliner Tor 26, Treffpunkt. Es spielen die Bläser des Posaunenchors und die Martinsgeschichte wird in einem kleinen Theaterstück erzählt, informiert Pastorin Margret Pörksen.

Danach startet der Laternenumzug mit dem Spielmannszug der Feuerwehr Neubukow zum Garten der Schliemann-Gedenkstätte. Dort gibt es Hörnchen für die Kinder. Während der Veranstaltung sind die Mindestabstände einzuhalten. Den Plänen muss das Ordnungsamt der Stadt noch zustimmen.

Laternenumzug mit Pferd in Kröpelin

In Kröpelin beginnt um 17 Uhr eine Andacht in der Kirche (Am Kirchenplatz 1). Dort wird die St. Martinsgeschichte vorgetragen. Danach startet der Laternenumzug mit Pferd. Er endet hinter der Kirche bei Kinderpunsch und Bratwurst am Feuer.

Auch in der Gemeinde Satow Heiligenhagen Berendshagen ist eine Veranstaltung zum Martinstag geplant. Beginn soll um 17 Uhr sein. Die Details der Veranstaltung müssen nach Angaben von Pastor Rainer Kirstein noch geklärt werden.

