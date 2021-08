Bad Doberan

Eine frühe Förderung von Kindern hilft ihnen, sich später im Leben besser zurechtzufinden. Ab September bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bad Doberan e.V. in Neubukow und Kühlungsborn ein Eltern-Kind-Projekt an, um die Entwicklung ihrer Kinder zu unterstützen – gefördert durch das Land MV und den Bereich Familienbildung des Landkreises Rostock.

Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat findet ein Treffen im Bürgerhaus Neubukow (Am Brink 1) statt, jeden zweiten und vierten Donnerstag im Jugendzentrum Kühlungsborn (Zur Asbeck 10) – jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Teilnehmer sollten ein großes Handtuch oder eine Spieldecke mitbringen, dazu eine Wickeltasche, Milchflasche und Breigläschen. Ein negativer Coronatest oder eine Selbsterklärung sind verpflichtend. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Julia Winterstein Leiterin des Projektes

Julia Winterstein trägt nicht nur einen schönen Namen, sondern leitet auch die Heilpädagogische Frühförderung. Im 14-tägigen Wechsel können sich Eltern mit ihren Kindern in einer angenehmen Atmosphäre unter Anleitung einer erfahrenen Heilpädagogin treffen, um durch soziale Kontakte, gemeinsames Spielen und Musizieren die Entwicklung ihres Nachwuchses zu fördern. Der Austausch zu Themen kindlicher Entwicklung steht im Vordergrund. Finger- und Singspiele, Kinderreime und Bewegungsangebote unterstützen dabei, eine lockere Stimmung zu schaffen.

Angebot für Kinder im Alter von vier bis zwölf Monaten

„Es geht auch darum, dass die Kinder im Alter von vier bis zwölf Monaten Gleichaltrige kennenlernen“, sagt die Fachfrau. „Besprochen werden mit den Eltern unter anderem die Nahrungsaufnahme, das Schlafverhalten und die Spielförderung ihres Nachwuchses.“ Wichtig sei ihr auch, „dass es nicht als Kaffeerunde verstanden wird“, macht Winterstein deutlich. „Wir bieten eine Anleitung für die Eltern, wie sie ihre Kinder im häuslichen Alltag fördern können.“

Studium in Berlin absolviert

Julia Winterstein hat zwei Töchter im Alter von 12 und 15 Jahren und stammt ursprünglich aus Brandenburg. Sie studierte an der Humboldt-Universität Rehabilitationspädagogik. Im Anschluss ging sie aus beruflichen Gründen ihres Mannes mit nach Rostock und fing im Juli 2004 bei der Lebenshilfe der Hansestadt an. Bis 2013 war sie dort in der Frühförderung tätig und in ganz Rostock sowie im Landkreis unterwegs.

„Es hat mir immer Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten“, sagt Winterstein. Deshalb absolvierte sie während ihres Studiums in Berlin Praktika im Sozialpädiatrischen Zentrum sowie auf einer Station für dauerbeatmete Kinder. Julia Winterstein entschied sich, nicht in die Erwachsenenbildung, sondern in den Bereich der Frühförderung zu gehen, um Kindern helfen zu können.

Im Juli 2013 wechselte sie zur Heilpädagogischen Frühförderstelle der Awo nach Bad Doberan, wo sie seit April 2016 Teamleiterin ist. Mit ihr sind es sechs Frauen, die im Landkreis für 90 bis 100 Kinder verantwortlich sind. Es geht darum, Kinder mit Auffälligkeiten, die unter einer körperlich-seelischen Einschränkung leiden oder davon bedroht sind, von der Geburt an bis zum Eintritt in die Schule heilpädagogisch zu fördern.

Ziel ist, kindliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern

Ziel ist, die Entwicklung der Kinder ganzheitlich zu unterstützen – unter anderem auch die soziale Entwicklung zu schulen, die Motorik, Sprache sowie Kognition. „Wir sind mobil unterwegs, fahren in den häuslichen Bereich, und wenn die Eltern berufstätig sind, dann in die Kitas“, sagt Julia Winterstein. „Ein Beruf, der mir Freude bereitet, aber auch nach Einfühlungsvermögen, Kreativität und Flexibilität verlangt.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Vorschläge vonseiten der Eltern kamen, dies auch in Gruppen anzubieten, entstand die Idee, die nun zur Umsetzung kommt. Allerdings: „Bereits 2013/2014 haben wir das erfolgreich in Kröpelin angeboten.“ Nach einem des Landkreises, dass Gelder zur Verfügung stünden, „bewarben wir uns und erhielten einen Zuschlag für das neue Projekt in Kühlungsborn und Neubukow“. Der Start war eigentlich schon für Anfang 2021 geplant – wegen Corona wurde er verschoben. „Wir werden das aber sicher 2022 fortsetzen können“, blickt Julia Winterstein schon optimistisch voraus.

Kontakt: 0171/33 70 648, hff@awo-doberan.de

Von Sabine Hügelland