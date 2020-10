Bad Doberan

Bisher hatte sie es mit Säuglingen zu tun, jetzt sind ihre Patienten etwas älter: Susan Jenss ist die neue Ärztin in der Kinderarztpraxis von Dr. Marion Richter und Dr. Sybille Sengbusch in Bad Doberan. Die 39-Jährige hat am 1. September in der Münsterstadt angefangen. Vorher arbeitete sie auf der Neugeborenenstation am Südstadtklinikum in Rostock. Jetzt möchte Susan Jenss in eine Arztpraxis wechseln.

Zum einen sei die psychische und physische Belastung auf der Neugeborenenstation wesentlich höher gewesen. Die Entscheidung hat aber auch persönliche Gründe: „Meine Familie nimmt mittlerweile einen größeren Raum ein“, sagt die Fachärztin. „Vor allem mein größerer Sohn war sehr traurig, wenn ich zum Nachtdienst gegangen bin.“ Jetzt sei ihr Alltag regelmäßiger – und musste erst einmal neu strukturiert werden. „Aber ich habe jetzt mehr Zeit für die Familie, das gefällt mir gut.“

Susan Jenss ist in Kühlungsborn aufgewachsen. Jetzt lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern, sechs und zwei Jahre alt, in Brodhagen. „Wir genießen den eigenen Garten“, sagt sie. Außerdem treibt die Familie viel Sport und macht gemeinsame Ausflüge.

Eltern sind meistens entspannt

„Ich freue mich auf die Arbeit mit größeren Kindern“, sagt Susan Jenss. „Es macht Spaß, wenn sie antworten und ihren eigenen Charakter zeigen. Mir gefällt auch der Kontakt mit den Eltern.“ Wenn ihre eigenen Kinder krank sind, wechselt die Kinderärztin die Perspektive. „Ich habe es immer so gesehen, dass ich dann die Mama bin.“ Bei einem kleineren Schnupfen sei man als Medizinerin entspannter, gehe nicht so schnell zum Arzt. „Aber wenn es eine Mittelohrentzündung oder etwa anderes Schlimmes ist, habe ich jemand anderes gucken lassen.“

In der Kinderarztpraxis in der Dammchaussee ist derzeit nicht viel los. Die Schnupfenzeit hat noch nicht begonnen und auch wegen des Coronavirus steige die Patientenzahlen nicht. „Es kommen eher weniger als mehr“, sagt Sybille Sengbusch. „Denn die Eltern rufen an, wenn die Symptome Fieber und Husten sind.“ Dann dürfen die kleinen Patienten die Praxis nicht betreten. „Und wenn nötig, schicken wir sie gleich zum Abstrichzentrum“, sagt Marion Richter. „Durch diese Isolation schützen wir uns.“

Bisher seien die Eltern trotz der zunehmenden Fallzahlen noch ganz ruhig. Dass sie sich häufiger an die Ärztinnen wenden, liege eher an den Vorschriften, die in Kindergärten und Schulen griffen, sagt Marion Richter. „Zum Beispiel wird das Kind mit Husten dort nicht mehr angenommen. Deshalb wird mehr vorgestellt, damit wir die Entscheidung übernehmen.“

Verantwortung der Ärzte nimmt zu

Über Diagnose und Therapie zu entscheiden gehöre ohnehin zum Beruf, sagt sie. „Aber jetzt ist uns das Risiko noch bewusster.“ Es gebe oft mehrere Möglichkeiten, Symptome zu deuten. Das Coronavirus ist eine davon. „Ich weiß aber, ich darf es nicht übersehen“, sagt Marion Richter. „Auf keinen Fall. Das ist sehr anstrengend“.

Die Kinder selbst könnten sich nicht äußern und die Befragung der Eltern sei langwieriger. Die Schwestern müssten beispielsweise klären, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. „Wenn ich einen Grund habe, zu glauben, dass es Corona ist, hat das ja auch ganz andere Konsequenzen.“ Dann müsse man den Eltern beispielsweise erklären, wie sie zum Abstrichzentrum kommen und was sonst zu tun sei. Glücklicherweise habe es in der Praxis noch keinen Verdachtsfall gegeben.

Marion Richter und Sybille Sengbusch praktizieren seit 24 Jahren gemeinsam. Die Medizinerinnen haben sich entschlossen, Susan Jenss einzustellen, weil Sybille Sengbusch darüber nachdenkt, beruflich irgendwann kürzer zu treten. „Ich werde im kommenden Jahr 60“, sagt sie. „Bisher habe ich keine Ambitionen, aufzuhören. Aber man muss gucken, wie es läuft.“

