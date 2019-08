Bad Doberan

Die Umbaumaßnahmen für die neue Awo-Kita „Am Kellerswald“ in Bad Doberan sind fast abgeschlossen – am 2. September soll hier der Betrieb mit zunächst 18 Kindern aufgenommen werden. „Dann wird der erste Trakt freigegeben“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan. Zum 1. Oktober dürfte die obere Etage schließlich komplett nutzbar sein: „Dann wollen wir auch den zweite Trakt eröffnen – und die beantragten 45 Plätze können komplett belegt werden.“

Trotz vieler Sorgen und Budgetvorgaben im Vorfeld sei es gelungen, aus den Räumlichkeiten des früheren Internates das Beste herauszuholen, meint Polz: „Entstanden sind helle, schöne Räume, in denen sich die Kinder und Erzieher wohlfühlen werden und den Tag bei Sport und Spiel verbringen können.“

Damit sich Kinder und Eltern aus Bad Doberan oder dem Umland ein eigenes Bild von der neuen Kita „Am Kellerswald“ machen können, wird es am kommenden Freitag von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür geben. „Auch Kinder, die jetzt in unserer Doberaner Kita ‚Windroos‘ betreut werden und vielleicht in der Nähe des Kellerswaldes wohnen, oder Interessenten, denen das neue Konzept gefällt, können sich gern über einen möglichen Umzug erkundigen“, macht Kathrin Polz deutlich. So sollten auch Eltern angesprochen werden, die noch einen Kindergartenplatz ab dem 1. Oktober suchen.

Von Lennart Plottke