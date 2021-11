Bad Doberan

Während die Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie und der neu geltenden Regeln zunehmen, hält das Kornhaus Bad Doberan an seinen Plänen fest. Das Kindertheaterprogramm im Kornhaus geht weiter, sagt Geschäftsführer Ronald Richardt.

Bis zum Jahresende stehen noch vier Kindertheater-Sonntage auf dem Programm: „Meine Oma ist die Beste!“ an diesem Sonntag, 28. November., „Dornröschen“ am 5. Dezember, „Die Weihnachtsgans Auguste“ am 12. Dezember und „Ollof und Nikkola“ am 19. Dezember. Alle Stücke werden doppelt – um 15 Uhr und um 16.30 Uhr – gespielt, um auch bei Abstandswahrung möglichst viele Kinder und Begleitpersonen zu berücksichtigen.

Für den Besuch der Aufführungen gilt: Erwachsene müssen nachweislich geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen (bei Veranstaltungsbeginn maximal 24h alten) Negativtest haben. Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren benötigen einen Negativtest. Kinder bis 6 Jahre benötigen keinen Negativtest. Diese Regeln wären auch bei einer zeitweiligen Einstufung des Landkreises Rostock oder des Landes MV als „rot“ unverändert, macht Richardt deutlich.

Selbsttest im Kornhaus möglich

Das Kornhaus biete die Möglichkeit zum beaufsichtigten Selbsttest vor Ort, wenn kein vorhandenes Testzertifikat vorgelegt werden kann. Um das Mitbringen eigener originalverpackter Schnelltests wird gebeten. Gäste, die vor Ort testen wollen, sollten ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn am Kornhaus sein.

Das nächste Theaterstück ist „Meine Oma ist die Beste!“. Die Inszenierung für alle ab sechs Jahren feiert am Sonntag Kornhauspremiere. Thema: Kati ist oft bei Oma Grete. Oma Grete hat immer Zeit. Mit ihr kann man auf Bäume klettern und sogar auf Löwenjagd gehen! Aber manchmal gibt es Tage, da ist sie ein bisschen seltsam. Ein Stück über Vergessen und Erinnern und davon, wie wichtig es ist, eine Familie zu haben.

Für Kinder ist der Eintritt frei, für Erwachsene beträgt er fünf Euro. Aus Aufsichtsgründen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter dauerhaft anwesend sein. Informationen und Reservierung unter 038203/ 62280.

Von Anja Levien