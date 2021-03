Bad Doberan

Ob Pokémon, bunte Spinnen oder der Mund des Jokers: „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, sagt Marion Zander, lacht und holt die nächste Stoffrolle aus dem Regal. Weiße Wolfsgesichter heben sich vom dunklen Stoff ab. „Wölfe gehen gerade sehr gut. Da kommen wir mit dem Nachbestellen gar nicht hinterher“, sagt Karsten Berlin. Der 49-Jährige hat sich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und auf dem Buchenberg den Laden „Stoffe by Marylin“ eingerichtet. Zwar kann sich jeder hier Stoffe auswählen, das Hauptgeschäft laufe aber über den Onlineshop.

Die Idee dazu hatte seine Lebensgefährtin Marion Zander. „Ich mache das seit drei Jahren als Kleingewerbe. Die Anfragen sind immer mehr geworden, daher haben wir entschieden, zu expandieren“, erzählt sie. Und weil Karsten Berlin aus gesundheitlichen Gründen in seinem früheren Beruf bei der Rostocker Stadtentsorgung nicht mehr arbeiten könne, habe er sich entschieden, den Laden an der Ehm-Welk-Straße zu öffnen. „Wir kaufen die Stoffe europaweit ein“, erzählt Marion Zander. Ihre Käufer kämen aus Deutschland, Spanien, Österreich und Luxemburg.

Karsten Berlin und Marion Zander verkaufen auf dem Buchenberg Stoffe. Das Hauptgeschäft läuft über den Onlineshop. Quelle: Anja Levien

Vor zweieinhalb Jahren sind die beiden nach Bad Doberan gezogen. „Wir haben hier eine Wohnung gefunden und die Infrastruktur stimmt. Es ist alles hier“, erzählt Marion Zander.

Kreative Workshops zum Netzwerken

Franziska Henkel und Toni Greinert sind zwar nicht nach Bad Doberan gezogen, haben aber hier Räume für ihre Nordfabrik gefunden. In das ehemalige Versicherungsbüro am Markt soll, sobald es die Corona-Regeln zulassen, Leben einkehren. Die beiden Frauen bieten kreative Workshops an. „Wir wollen einen kreativen Raum schaffen für Leute, die basteln und netzwerken wollen“, erläutert Toni Greinert. Die 43 Jahre alte Rostockerin ist eigentlich Arbeitsvermittlerin, arbeitet nebenberuflich aber als Hochzeitsfotografin und ist gerne kreativ. „Wir wollen eigentlich schon seit Jahren was auf die Beine stellen“, erzählt Franziska Henkel. Die 31-Jährige ist ebenfalls Hochzeitsfotografin, lebt in Nienhagen.

Durch die Fotografie seien sie mit vielen kreativen Menschen im Austausch. Mit der Nordfabrik wollen sie eine Schnittschnelle für diese schaffen. Für die Workshops – von Makramee-Schlüsselanhäger bis Nagelbilder gestalten – haben sie sich Kooperations-Partner geholt, die die Teilnehmer anleiten. „Für uns ist wichtig, dass die Teilnehmer mit einer schönen Erinnerung und einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen“, sagt Toni Greinert.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass Corona sie so ausbremst, damit hatten die Frauen im Sommer 2020 nicht gerechnet. „Da war Corona gar nicht mehr so Thema und wir haben uns einen Raum gesucht“, erinnert sich Greinert. Im November hätten sie sich für die Location in Bad Doberan entschieden. „Da war vom leichten Lockdown die Rede und dass wir Weihnachten alle feiern können. Wir waren zuversichtlich, dass wir im März starten können.“

Immobilien aus ganz MV auf einen Blick

Die Tür zur neuen Geschäftsstelle von „Urban nature Immobilien“ am Markt soll sich am 1. April öffnen. Mattes Groß eröffnet hier seine dritte Geschäftsstelle und kehrt damit zurück in die Heimat. „Ich bin in Glashagen aufgewachsen, in Bad Doberan zur Schule gegangen und habe hier früher viel Radsport gemacht“, erzählt er. 2008 sei er nach Magdeburg gegangen, habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert mit Schwerpunkt Immobilien. 2017 hat Mattes Groß sich dann selbstständig gemacht, eröffnete sein Büro in Barth mit Zweitstandort Rostock.

Mattes Groß möchte am 1. April sein neues Immobilienbüro am Markt in Bad Doberan eröffnen. Maklerassistentin Josefine Schneider freut sich auf die Kunden. Quelle: Anja Levien

Der Firmenname sei von der Idee geblieben, mobile Hausbaulösungen anzubieten. „Das ist im Sande verlaufen“, sagt er. Auf Nachhaltigkeit setze er dennoch. „Mit jeder Immobilie, die wir vermitteln, spenden wir 20 Bäume in Dritte-Welt-Länder.“

Warum er gerade eine Geschäftsstelle in Bad Doberan eröffnet? „Ich wollte wieder nach Hause kommen“, sagt Mattes Groß. Seit 1. April 2020 habe er die Räume, in denen sich vorher das OZ-Servicecenter befand, angemietet. Die Corona-Pandemie durchkreuzte auch seine Pläne. Doch das Unternehmen läuft weiter, Immobilien sind gefragt. „Die Immobilienpreise sind um 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, sagt Groß, der in Admannshagen lebt. „Urban nature Immobilien“ soll weiter wachsen. Für dieses Jahr ist ein Büro in Zingst geplant, bis Ende 2022 möchte Mattes Groß auch Standorte in Wismar und Stralsund eröffnen.

Von Anja Levien