Die Zukunft des beliebten Kornhaus-Cafés auf dem Doberaner Klostergelände ist gesichert – zumindest vorläufig. „Der auslaufende Vertrag mit dem Kornhausverein wurde jetzt um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni verlängert“, erklärt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Die sehr engagierten Mitarbeiter brauchen erst mal Planungssicherheit – und ich möchte auch darüber hinaus gern mit dem Verein weiterarbeiten.“ Zunächst sollen sich aber die Mitglieder des Kultur- und auch des Wirtschaftsausschusses mit der Thematik beschäftigen. Im Februar könnte es dazu eine entsprechende Sondersitzung geben.

„Ich möchte gern mit dem Verein weiterarbeiten – wir wollen das Kornhaus gemeinschaftlich auf gesunde Füße stellen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Eine Entwicklung, die überrascht. Hatte doch die Stadt Bad Doberan im August dieses Jahres den Nutzungsvertrag mit dem Kornhausverein für die Räumlichkeiten im Erdgeschoss zum Jahresende gekündigt. Hintergrund: „Der Rechnungsprüfungsausschuss hat festgestellt, dass der aktuelle Vertrag zu Lasten der Stadt geht“, hatte Arenz damals deutlich gemacht. „Weil die Nebenkosten wie Wasser und Strom noch von der Stadt getragen werden.“ Dieser Umstand könne nur durch einen neuen Vertrag geheilt werden: „Denn es kann nicht sein, dass wir bei einer gewerblichen Nutzung durch den Kornhausverein für dessen Nebenkosten aufkommen.“

An dieser Auffassung habe sich auch jetzt nichts geändert, betont Arenz. Aber: „Wir haben uns in der Woche vor Weihnachten mit dem Vorstand des Vereins zusammengesetzt und ein sehr positives Gespräch geführt. Dabei wurden alle Zahlen transparent dargestellt – damit können wir jetzt weiter arbeiten.“ Letztlich sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Kornhaus in Gänze betrachtet werden müsse, erklärt Doberans Bürgermeister: „Wir wollen das Haus gemeinschaftlich auf gesunde Füße stellen.“

Stadtvertretung soll Grundsatzentscheidung treffen

Andere potenzielle Bewerbungen habe er jetzt erst mal nach hinten geschoben, sagt Arenz und stellt klar: „Es handelt sich hier um eine größere lokale Sache, deshalb sollte die Stadtvertretung eine Grundsatzentscheidung treffen – das kann ich nicht allein entscheiden.“

Ganz so optimistisch sieht Klaus Fricke die Sache nicht: „Nach unserer Auffassung handelt es sich aktuell juristisch gesehen nur um eine Verschiebung des Kündigungsdatums“, erklärt das Vorstandsmitglied des Kornhausvereins, der Träger des soziokulturellen Zentrums, der Jugendkunstschule und der Umweltbildungsstätte am Kornhaus ist. Auch mit Blick auf die geplanten Ausschusssitzungen zeigt sich Fricke skeptisch: „Die neuen und jüngeren Stadtvertreter haben doch kaum eine Bindung zur Kultur in unserer Stadt.“

„Nach unserer Auffassung handelt es sich aktuell juristisch gesehen nur um eine Verschiebung des Kündigungsdatums.“ Klaus Fricke, Vorstand Kornhausverein Quelle: privat

Unabhängig davon habe der Vorstand die Mitarbeiter gebeten, sich zu drei Themengebieten Gedanken zu machen, so Fricke: „Zum einen geht es um die Jugendkunstschule im Kornhaus und ihre staatliche Anerkennung seit 2015.“ In diesem Projekt stecke jahrelange Arbeit: „Es handelt sich hierbei um die einzige in MV anerkannte Jugendkunstschule in einer Kleinstadt – das bedeutet schon was.“ Darüber hinaus solle die Soziokultur im Kornhaus und die staatliche Finanzierung der Kultur betrachtet werden.

Als dritten Punkt nennt Fricke das Kornhaus-Café, „betrieben als Manufaktur von überzeugten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“. Eine von ihnen ist Gudrun Nebauer, die seit 2015 im Café arbeitet und für den schon legendären Kuchen hauptverantwortlich ist. „Wir sind mit viel Enthusiasmus dabei – viele Gäste kommen ganz bewusst zu uns, weil sie das besondere Flair schätzen und man uns mit Bäckereien wie Sparre oder Junge überhaupt nicht vergleichen kann.“

Auch sie mache sich viele Gedanken, „wie man das Café und alles Drumherum erhalten kann“, so Nebauer: „Denn hier hat die Stadt Bad Doberan doch ein wahres Kleinod.“ Wenn das Kornhaus mit all seinen Einrichtungen im Februar in den Ausschüssen vorgestellt wird, hoffe sie, dass den Mitgliedern und auch Stadtvertretern die Augen geöffnet werden: „Vielleicht gibt es dann ja einen Aha-Effekt. . .“

