Bad Doberan: Neue Pastoren in der Münstergemeinde

Bad Doberan

Für die Mitglieder der Münstergemeinde in Bad Doberan ändern sich die Ansprechpartner. Denn Pastor Albrecht Jax reduziert seine Stundenanzahl bis zum 28. Februar kommenden Jahres. Weil er in die Organisation des Taizé-Jugendtreffens in Rostock eingebunden ist, kann er nur noch halb so viel in der Gemeinde präsent sein wie bisher. „Das hat der Kirchenkreisrat beschlossen.“

Beerdigungen, Seniorenarbeit und das Johanniterhaus übernimmt für diese Zeit Pastorin Margret Pörksen aus Neubukow. Sie wird auch ein- bis zweimal im Monat einen Gottesdienst abhalten. Außerdem springen Pastoren im Ruhestand ein. Trauungen wird unter anderem Petra Wallmann durchführen und Albrecht Jax’ Vorgänger, Andreas Timm, hält einige Gottesdienste. Auch in der Arbeit mit den Konfirmanden bekommt Albrecht Jax Unterstützung.

Zehntausende Besucher in Rostock erwartet

Das Taizé-Treffen soll vom 28. Dezember 2022 bis Neujahr 2023 stattfinden. Taizé ist ein Ort in Frankreich und Sitz der gleichnamigen Glaubensgemeinschaft. Diese veranstaltet alljährlich Treffen, bei denen zwischen 15 000 und 100 000 Teilnehmer aus ganz Europa zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen Gesänge, Gebete, Meditation, Spiritualität und Gottesdienste.

Zuletzt fand das europäische Jugendtreffen wegen der Corona-Pandemie in kleinem Rahmen in Turin (Italien) statt. Für das Rostocker Treffen erhofft sich die ökumenische Ordensgemeinschaft Taizé wieder unbeschwertere Bedingungen. Dass die Wahl auf die Hansestadt fiel, überrascht, denn in den vergangenen Jahren fand die Großveranstaltung meist in europäischen Metropolen statt. 2022/23 soll dies bewusst anders sein, teilt die Ordensgemeinschaft mit.

Dass Rostock ausgewählt wurde, verdankt die Stadt dem Vorschlag von Pastor Albrecht Jax von der Münstergemeinde Bad Doberan.

Gastgeber für Jugendliche gesucht

„Bad Doberan wird auch Gastort“, sagt er. Das bedeutet, dass hier Familien und Personen gesucht werden, die Jugendliche während des Treffens aufnehmen können. Deshalb hat sich eine Vorbereitungsgruppe gegründet. „Das passiert momentan in vielen anderen Orten rund um Rostock.“ Eine Willkommensbotschaft in die Welt haben auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Landrat Sebastian Constien bereits gesendet. Sie sind in einem Einladungsvideo für das Treffen zu sehen, das kürzlich veröffentlicht wurde.

Videobotschaft von Manuela Schwesig und Sebastian Constien

„Wir freuen uns auf junge Leute aus aller Welt, auf Begegnungen im Zeichen des Friedens“, sagt die Ministerpräsidentin darin. „Wir wollen gemeinsam mit euch die Welt entdecken. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf Rostock“, sagt der Oberbürgermeister der Hansestadt. Und Sebastian Constien sagt: „Gemeinschaft gibt Stabilität, gerade in Zeiten wie diesen.“

Neben weiteren prominenten Personen wie dem evangelischen Bischof Tilman Jeremias oder dem katholischen Erzbischof Stefan Heße werben auch Jugendliche aus Kirchengemeinden, Chören oder Pfadfindergruppen für das Jugendtreffen. Mit eindrucksvollen Luftaufnahmen von Rostock aus einem Heißluftballon oder mit einer Drohne vom Doberaner Münster wird den Jugendlichen die Stadt und das Umland präsentiert.

Das Video ist auf www.taizerostock.de zu sehen.

Von Cora Meyer