Weil eine Försterin das Forstamt Bad Doberan verlässt, dreht sich dort das Personalkarussell – ungewöhnlich stark: Sowohl an den Schreibtischen als auch in der Natur heißt es „Bäumchen wechsel dich“. Zwei Reviere bekommen neue Leiter. Einer davon saß bisher nur am Schreibtisch.