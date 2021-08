Bad Doberan

Auf den letzten Drücker wurde sie im vergangenen Jahr von Corona ausgebremst, jetzt nimmt sie einen neuen Anlauf: Luise Bernsdorf gründet eine Theatergruppe in Bad Doberan. „Ich konnte nicht glauben, dass es so etwas hier noch nicht gibt“, sagt sie. „Der Gedanke kam mir schon im Frühjahr“, sagt sie.

Es sei aber schwer gewesen, einen Raum zu finden. „Jetzt hat uns netterweise Frau Firzlaff den Roten Pavillon zur Verfügung gestellt.“ Kurz vor der geplanten ersten Probe kam dann jedoch der Lockdown und das Projekt lag erstmal auf Eis. Jetzt soll es endlich losgehen.

Lesen Sie auch: Bad Doberan: Große Schau für Hobbykünstler im Roten Pavillon

Unfreiwillige Pause für Klinikclowns

Luise Bernsdorf arbeitet als Klinikclown. „Wir sind in Kliniken und Seniorenheimen tätig“, sagt sie. „Weil die wieder zu sind, dürfen wir das aber gerade nicht.“ Die Klinikclowns sind in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Sie treten immer zu zweit auf. Im Sommer hätten sie versucht, vor den Einrichtungen zu spielen. Aber das sei zu sehr wetterabhängig gewesen und inzwischen auch nicht mehr möglich. Deshalb, so Luise Bernsdorf, nutze sie die freie Zeit zum Trainieren. Für das Dasein als Klinikclown sei es beispielsweise wichtig, das Improvisationsgeschick zu schulen. Dazu gebe es Workshops, bei denen Tricks und Methoden vermittelt würden. „Aber im Eifer des Gefechts vergisst man das schon mal, deshalb muss man immer wieder üben“, sagt die Theaterpädagogin.

Spaß am Spielen steht im Vordergrund

In ihrer Theatergruppe soll vor allem eines im Mittelpunkt stehen: „Spielen, spielen, spielen“, sagt sie. „Es wäre toll, wenn die Leute Lust haben, auch mal Sachen auszuprobieren.“ Es gehe nicht so sehr darum, Texte auswendig zu lernen und zu rezitieren. „Ich stelle mir vor, dass die Improvisation im Vordergrund steht.“ Zunächst einmal sollen die Teilnehmer eine Ebene miteinander finden. Die Theaterpädagogin kennt Übungen, die dabei helfen können. „Es wäre schön, wenn sich peu à peu eine festere Gruppe bilden würde.“

Je nachdem könne auch ein Theaterstück oder ein Sketch erarbeitet werden. „Wenn die Gruppe Lust hat, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man selbst ein Stück entwickelt.“ Die Intention sei jedoch zunächst, miteinander in bewegten Kontakt zu kommen – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Luise Bernstorf würde sich freuen, wenn sich Teilnehmer unterschiedlicher Altersgruppen finden würden, sie sollten allerdings möglichst volljährig sein. „Es soll eine Laientheatergruppe sein“, sagt sie. „Die Leute sollen Spaß haben.“ Interessenten, die Lust darauf haben, Kostüme oder ein Bühnenbild zu entwerfen, die die Technik wie Beleuchtung und Musik beherrschen sind ebenfalls willkommen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erstes Treffen: Dienstag, 24. August, 19.30 Uhr im Roten Pavillon auf dem Kamp in Bad Doberan. Fragen im Vorfeld beantwortet Luise Bernsdorf unter Tel. 0176/31783980.

Von Cora Meyer