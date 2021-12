Bad Doberan: Neuer Campus fürs Gymnasium

Bad Doberan

Leer, unbelebt und kalt wirkt das alte Berufsschulgebäude am Stülower Weg in Bad Doberan. In die Räume könnte in ein paar Jahren jedoch wieder Leben zurückkehren. Der Landkreis Rostock als Schulträger plant einen zweiten Schulcampus für das Friderico-Fransisceum-Gymnasium. Davon könnte die Stadt und deren Sportvereine profitieren.

„Jeder Raum ist belegt“, beschreibt Schulleiterin Birgit Hacker die derzeitige Situation im Gymnasium. Vor allem, weil durch die Baustelle im Erdgeschoss des Anbaus, einige Räume nicht zur Verfügung stehen, gebe es „keine Luft“ mehr in Bezug auf die Raumsituation. Nach dem Starkregen 2019, der das Erdgeschoss geflutet hatte, mussten die Räume trockengelegt werden. Bei den Sanierungsarbeiten wurde dann ein weiterer, bisher unbemerkter Wasserschaden festgestellt.

Zusätzliche Räume seit 2017 angemietet

Das Gymnasium hat seit einigen Jahren steigende Schülerzahlen. Deshalb sind bereits 2017 die alten Räume des Amtsgerichts an der Verbindungsstraße vom Landkreis Rostock angemietet worden. Diese würden jetzt von den Schülern der zehnten, elften und zwölften Klasse genutzt, informiert Birgit Hacker. Zuvor waren dort die siebten und achten Klassen untergebracht. Doch weil es keinen Schulhof gebe, gab es jetzt die Veränderung.

Die Schule hätte noch die Möglichkeit, Räume im Außenstandort der beruflichen Schule des Landkreises Rostock am Stülower Weg zu nutzen, doch das wäre dann ein dritter Standort, der in die Logistik mit einbezogen werden müsste. „Und wir können nicht noch einen Standort mehr bedienen.“

In den kommenden Jahren werden die Schülerzahlen nicht zurückgehen. „Der Landkreis Rostock plant einen neuen Schulcampus für das Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan im Stülower Weg. Dies ist notwendig, weil die Schülerzahlen prognostisch bis 2030 steigen und in den Bestandsbauten eine Kompensation und ordnungsgemäße Beschulung nicht mehr möglich wäre“, informiert der Landkreis Rostock. Dazu stehe dieser im regelmäßigen Kontakt mit der Stadt.

Sporthalle und Fachkabinette sollen gebaut werden

„In Planung ist, das ehemalige leer stehende Berufsschulgebäude zu nutzen und zu erweitern sowie ein weiteres Gebäude für Fachkabinette und auch eine Sporthalle neu zu bauen.“ Vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung, auch durch eine notwendige Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, werde mit der Bautätigkeit in den Jahren 2023 bis 2025 gerechnet.

Das Investitionsvorhaben sei in Ansätzen bereits im Haushalt 2022 des Landkreises Rostock sowie in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. „Angesichts eines Investitionsbedarfes von schätzungsweise eines höheren zweistelligen Millionenbetrages ist derzeit nicht abschätzbar, ob alle geplanten Baumaßnahmen und die prognostizierte Bauzeit eingehalten werden können“, so der Landkreis weiter.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab 2025 könnte es also zwei Standorte für das Gymnasium geben. Schulleiterin Birgit Hacker könnte sich vorstellen, die kleineren Klassen im neuen Campus zu unterrichten und die älteren Schüler im Gebäude am Alexandrinenplatz zu belassen. „Ein Hin- und Herlaufen zwischen den Standorten wird nicht funktionieren.“ Derzeit besuchten etwa 960 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium.

Von einer Sporthalle könnte auch die Stadt profitieren. Der Doberaner SV und auch der Doberaner FC hatten jüngst darauf hingewiesen, dass es nicht ausreichend Hallenzeiten in der Stadt für die Vereine gebe. Das bestätigte auch Bürgermeister Jochen Arenz. Die Hallenkapazität entspreche nicht dem, was gebraucht werde. Die Stadt sei in den vergangenen Jahren gewachsen, aber die Infrastruktur sei nicht mitgewachsen. Das mache sich bei den Sporthallen, aber auch auf den Sportplätzen bemerkbar.

Zuletzt war die alte Berufsschule 2015 als Notunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt worden. Die Notunterkunft war vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Doberan betrieben worden.

Von Anja Levien