Es war der eine Moment, in dem alles gepasst hat, als Christian Beyer beschloss, Schulleiter an der Buchenbergschule in Bad Doberan zu werden. „Ein paar Tage später wäre es vorbei gewesen, dann wäre ich noch immer glücklich an der Schule in Toitenwinkel, an der ich vorher war“, sagt der 39-Jährige. „Es hat sich einfach so entwickelt.“

In Toitenwinkel leitete der Sonderpädagoge die Schulwerkstatt. „Ich habe gemerkt, dass ich in einer anderen Position sein muss, um Dinge so zu machen, die ich für richtig halte. Wenn ich was bewegen will, muss ich es selber machen“, sagt Christian Beyer.

Schulgarten soll mehr genutzt werden

Und an der Buchenbergschule bewegt sich momentan viel. „Das beginnt ganz akut beim Beantragen des Neubaus.“ Die alte Mensa soll abgerissen werden, stattdessen entsteht eine neue mit mehreren Klassenräumen und teilbaren Gemeinschaftsräumen. Auch in Sachen Digitalisierung geht es voran. „Es gibt Mittel für Endgeräte für Schüler, die sich das nicht leisten können“, sagt Christian Beyer. „Und wir sind in der Anmeldung für die Lernplattform des Landes. Außerdem wollen wir noch etwas an der Internetseite der Schule machen.“

Aber es gibt auch Pläne für den Schulgarten. „Wir wollen Schülern ein alternatives Angebot machen, die es nicht ganz so einfach haben. Der Schulgarten soll als Ort genutzt werden, der zwar zur Schule, gehört aber nicht direkt Schule ist.“ Dazu gebe es bisher allerdings nur Vorgespräche. „Auch die Obstwiese soll ja ein grünes Klassenzimmer werden, das könnte man verbinden.“ Um diese und andere Dinge auf den Weg zu bringen, seien Arbeitsgruppen unter anderem zu Digitalisierung, Distanzunterricht, Organisation und der Gestaltung des Schulgeländes gegründet worden. „Damit gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen“, sagt der Schulleiter.

Die Stadt zieht mit

Sein Vorgänger Herbert Thietke, der nach 14 Jahren in den Ruhestand gegangen war, habe viel Vorarbeit geleistet. „Ich kann auf viel aufbauen.“ Er freue sich auch über Unterstützung durch die Stadt. „Es ist schön, dass viele von außen mitziehen“, sagt Christian Beyer. Viel Unterstützung bekommt er auch aus dem Kollegium.

„Wir haben immer mehr Schüler, die außerhalb des Einzugsgebiets wohnen und bei uns anklopfen: ,Wir haben gehört, bei euch ist es möglich, einen Neustart zu machen.‘“ Das gelinge nicht in jedem Fall. „Aber wir sind sehr breit aufgestellt. Ich habe ein Kollegium, das sehr offen ist, was solche Sachen betrifft“, sagt der 39-Jährige. „Sie sind bereit, um acht Ecken zu denken. Das ist sehr angenehm.“

Erste Lehrerstelle an der Regenbogenschule

Christian Beyer ist Ur-Rostocker. Er wurde in der Hansestadt geboren, ging dort zur Schule und studierte. Nach dem Referendariat in Rostock trat der Sonderpädagoge für geistige Behinderung und Verhaltensstörung und Lehrer im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik seine erste Lehrerstelle an der Regenbogenschule in Bad Doberan an. „Das ist auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte wieder hierher.“ Zunächst aber unterrichtete er vier Jahre in Bützow Werken und Berufserziehung. „Das war eine schöne Zeit, aber durch die Fahrerei nicht mehr leistbar.“ Deshalb ging der Vater zweier Söhne nach Toitenwinkel. Mit ihnen und seiner Frau verbringt er auch seine Freizeit. Zudem trainiert Christian Beyer die Handballmannschaft seines 15 Jahre alten Sohnes in Schwaan.

Bereut hat er den Umstieg vom Lehrer zum Schulleiter bisher nicht. Auch wenn die ersten Wochen hart waren. „Ich saß manchmal von 7 bis 22 Uhr hier“, sagt er. „Das gehört dazu, schließlich muss man erstmal die Dinge durchsteigen und die Leute kennenlernen.“ Früher habe er viele Dinge beginnen wollen. „Das schafft man aber oft nicht, wenn man viel im Unterricht eingesetzt ist. „Jetzt habe ich mehr Zeit für solche Sachen. Es ist aber schön, dass ich trotzdem noch Unterricht gebe.“

Kurze Wege für die Zusammenarbeit

Besonders aufregend war für den Pädagogen auch die Einschulung. „Ich hatte das ja noch nie gemacht.“ Da seien zum einen die Corona-Auflagen gewesen, aber auch die erste Rede als Schulleiter vor Eltern, Schülern und Kollegen. In Bad Doberan freut er sich auf gute Zusammenarbeit. „Ich kannte es aus Bützow, dass man viele persönlich kannte. Die Wege waren kürzer, wenn man zum Beispiel einen Schulausflug organisieren wollte. Das war in Rostock deutlich schwieriger“, sagt Christian Beyer. „ Bad Doberan hat eine Größe, wo das wieder ganz gut funktioniert.“ Auch das sei ein Grund gewesen, herzukommen. „Es ist eine andere Ebene, auf der man arbeitet.“

An der Buchenbergschule gefällt Christian Beyer die Vielseitigkeit. Das gelte nicht nur für die Zusammensetzung der Klassen aus leistungsstarken und weniger leistungsstarken Schülern. „Wir haben ein unglaublich breit gefächertes Spektrum, wo die Kinder herkommen, die Mischung ist sehr gesund.“

Von Cora Meyer