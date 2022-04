Bad Doberan

Sie haben insgesamt satte 180 000 Euro für ihren Traum gesammelt – jetzt übergaben Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Doberan diese gigantische Spendensumme an die Stadt Bad Doberan und Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir haben unsere langjährige Aktion ,Ein neues Dach für neues Leben’ erfolgreich beendet und sind in der Lage, diesen stolzen Betrag speziell für die Wiedererrichtung des neuen Daches über das große Wirtschaftsgebäude zu übergeben“, sagte die Vereinsvorsitzende Sabine Krahn-Schulze. „Damit kann der Verein die Stadt bei der herausfordernden Aufgabe zur Revitalisierung des Wirtschaftsgebäudes unterstützen.“

Die hohe Spendensumme sei vor allem das Ergebnis sehr vieler kleiner und großer Bürgerspenden und der Eintritte aus den beliebten Klostermärkten, die seit mehr als zehn Jahren durch den Klosterverein zu diesem Zweck organisiert und veranstaltet würden, erklärte Krahn-Schulze. „Ich bin stolz und glücklich, dass der Verein über so viele Jahre diesen großen Betrag eingenommen hat“, machte Jochen Arenz deutlich. „Dafür sind wir als Stadt sehr dankbar – und es ist für uns eine Verpflichtung, das historische Gebäude auch zu Ende zu sanieren. Das ist wirklich etwas Besonderes.“

Sanierung kostet insgesamt 7,5 Millionen Euro

Insgesamt 7,5 Millionen Euro soll die umfassende Erneuerung des Wirtschaftsgebäudes auf dem Doberaner Klostergelände kosten – fünf Millionen Euro werden davon gefördert. „Entscheidend ist, dass die Förderung für eine ,nutzungsneutrale Sicherung der historischen Bausubstanz’ angelegt ist“, betonte Arenz. „Deshalb können wir in Ruhe überlegen, wie wir das Haus künftig mit Leben füllen.“

Dabei sei die schon länger angedachte Etablierung einer kleinen Brauerei noch nicht vom Tisch: „Es gibt aber noch andere Möglichkeiten.“ Er sei zunächst einmal froh, „wenn das Haus wieder sicher steht“, sagte Doberans Bürgermeister: „Jetzt geht es im ersten Bauabschnitt um den Artenschutz – dafür müssen wir den Lebensraum von Fledermäusen und Brutvögeln umsiedeln.“

Um für eine behutsame „Vergrämung“ zu sorgen, sollen im Juli am Gebäude Flatterbänder angebracht werden – dann wolle die Stadt vom Zweckverband einen alten Wasserbunker auf dem Buchenberg kaufen, um neue Lebensräume zu schaffen, erklärte Jochen Arenz: „Hier gibt es zwei unterschiedliche Wasserbehälter, in die Schlitze geschnitten werden, damit die Fledermäuse dort hineingelangen können – das finde ich sehr spannend.“

Arbeiten sollen möglichst 2026 abgeschlossen sein

Im Anschluss werde die Sicherung des südlichen Gebäudeteils rund um den Mühlenbereich in Angriff genommen: „Die Stahl- und Holzarbeiten sowie der Aufbau des neuen Daches werden rund zwei Jahre dauern. Ab 2023 soll die Sanierung des Hauptteils beginnen – dann wird bis 2026 am gesamten Wirtschaftsgebäude gearbeitet.“ Parallel dazu sollen mögliche Nutzungen geprüft werden, blickt Arenz voraus: „In jedem Fall wird das Haus mit öffentlichen Toiletten ausgestattet – das ist in diesem Bereich sehr wichtig.“

Der gemeinsam geträumte Traum „Ein neues Dach für neues Leben“ werde Wirklichkeit, freute sich Sabine Krahn-Schulze und kündigte gleich eine neue Spendenaktion an: „Mit ,Für neues Leben unter neuem Dach’ wollen wir die Stadt bei der weiteren Ausbauphase und einer zukünftigen Nutzung im Sinne der ehemaligen Zisterzienserklosteranlage und der Doberaner Bürgerinnen und Bürger unterstützen.“

Von Lennart Plottke