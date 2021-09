Bad Doberan

In der Baumstraße 3 hat sich einiges getan: Was 1799 als Büdnerei entstand, wird umgenutzt in einen Ort für Kunst und Kultur mit Museum zu Ehren der Doberaner Künstlerin Hedwig Symanzik (1922–1975).

Nach vielen Anträgen und langem Warten kam 2021 die Zusage für zwei Leader-Förderungen sowie eine Zusage für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Rahmen des Soforthilfeprogramms Heimatmuseen 2021. Dennoch bleibt ein dicker Wermutstropfen. „Wir benötigen weitere finanzielle Unterstützung, um den Eigenanteil der Projektkosten und Kosten, die nicht förderfähig sind, abzudecken.“, sagt Nicole Hey.

Die Gesamtsumme der Projekte bis 2022 beläuft sich auf 130 000 Euro. Gesichert durch Leader-Förderungen in der Höhe von 96 000 Euro. Um die Förderungen voll auszuschöpfen und nicht förderfähige Kosten zu stemmen, benötigt der als gemeinnützig anerkannte Verein noch 25 000 Euro. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Künstlerin schuf Plastiken für das Volk

Hedwig Symanzik beschäftigte sich intensiv mit der Gestaltung von Tierplastiken in Ton, farbig glasiert und arbeitete auf den Gebieten der Bildhauerei, Holzschnitt und Keramik. Sie gehörte als eine der Ersten zur Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm (FAK), Abteilung Plastik.

Die Mediengestalterin Nicole Hey erwarb mit ihrem Partner, dem Geodäten Dr. Patrick Westfeld, 2018 das Künstlerhaus mit über 600 Exponaten von Hedwig Symanzik. Aus Respekt vor der Geschichte der Büdnerei gründeten sie mit weiteren Mitgliedern 2019 den Förderverein Büdnerei 202 – Museum Hedwig Symanzik e.V. Das Ziel ist die dauerhafte Umnutzung für die Öffentlichkeit.

Die alte Büdnerei im Herzen Doberans wird umgenutzt in einen Ort für Kunst und Kultur mit Museum zu Ehren der Doberaner Künstlerin Hedwig Symanzik. Rechts der Anbau von 1899 wird in ein Infocenter umgewandelt. Quelle: Sabine Hügelland

Ein Infocenter entsteht als Erstes

Aktuell wird der Werkstattanbau des Drechsler Gaethke aus dem Jahr 1899 saniert und in ein Infocenter umgewandelt. „Mit Schautafeln und einer Vitrine mit Plastiken von Hedwig Symanzik möchten wir den ersten Zugang ermöglichen. So wird das Vorhaben visuell greifbarer“, sagt Nicole Hey. Finanzielle Unterstützung kommt vom GAK-Regionalbudget der Lokalen Aktionsgruppe Ostsee-DBR für die Sanierung von Dach und Fußboden. Vitrine und Schautafeln finanziert die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das gesamte Vorhaben erfordert jedoch auch einen Eigenanteil.

Stadt Bad Doberan sprang als Kofinanzierer ein

Nach der Absage zu einem Leader-Förderantrag im Sommer 2020 erhielt der Verein überraschend im März 2021 die positive Nachricht als Nachrücker. Dafür notwendig war, dass die Stadt Bad Doberan die Kofinanzierung übernimmt. „Bürgermeister Herr Arenz gab die wichtige Zusage dafür. So erhielten wir jetzt den Zuwendungsbescheid für die Förderung mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums. Ohne die Stadt wäre das nicht möglich gewesen“, sagt die 45-Jährige.

Endlich kam die Zusage für eine Förderung. Die Stadt kofinanziert. Quelle: Sabine Hügelland

„Ich bin begeistert, was Frau Hey und ihr Partner mit Engagement und ganz viel Liebe auf den Weg gebracht haben“, so Jochen Arenz. „Die Doberaner Künstlerin Symanzik wäre sonst in Vergessenheit geraten. Dann wäre dieser Schatz für immer verloren“, sagt er. „Ich würde mich sehr freuen, wenn dort ein Museum entsteht. Als Bürgermeister unterstütze ich das Projekt. Es ist nicht nur Kultur, sondern es geht darum, Doberan immer attraktiver zu machen. Wir stehen dahinter und möchten helfen, diesen Traum zu verwirklichen.“

Museum wird weiterer Höhepunkt in der Stadt

Denn mit dem Projekt entsteht ein kulturelles Angebot für Einheimische und Gäste, das sich an die breite Masse richtet. „Hedwig Symanzik fertigte ihre Plastiken auch für jedermann und nicht für eine Elite an. Das war ihr stets wichtig“ sagt Patrick Westfeld.

Neben dem Hedwig-Symanzik-Museum im Erdgeschoss entstehen eine Galerie im ersten Ober- und ein Atelierbereich im Dachgeschoss. „Die Tür wird allen Menschen offenstehen“, sagt Nicole Hey. Hedwig Symanziks Kunst wird zudem für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen aufbereitet. Die Einrichtung wird barrierefrei umgenutzt.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie sei schon extrem idealistisch, sagt Nicole Hey. „Aber es ist ein Kleinod, das es zu erhalten gilt. Es gibt einige, die uns sagten, das sei eher Privatangelegenheit“, so die zweifache Mutter. „Doch dem ist nicht so. Wir haben mit dem Kauf Verantwortung übernommen. Mit der Büdnerei bleibt ein Stück Zeitgeschichte erhalten. Hedwig Symanzik verstarb, bevor sie ihren Traum, ihr Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, verwirklichen konnte. „Finanziell stoßen wir aber an unsere Grenzen“, sagt Schatzmeister Patrick Westfeld.

Spendenkonto: Förderverein Büdnerei 202, Museum Hedwig Symanzik e.V., Deutsche Skatbank, IBAN DE63 8306 5408 0004 1723 37, BICGENODEF1SLR

Von Sabine Hügelland