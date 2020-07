Bad Doberan: Neues Spieleparadies für Hunde auf dem Buchenberg

Bad Doberan

Chi­hu­a­hua Tussi jagt quer über die Wiese hinter Jack Russel Milo her. Charles-Spitz Harry vergnügt sich an der Bank mit Mini-Bullterrier Bonni. Zwergpinscher Bobby erkundet eher gelassen das Terrain. Und Labrador Leila schnüffelt und stupst lieber an der kleinen Lola herum. Ganz schön viel los auf dem Doberaner Buchenberg.

„Seit einigen Tagen gibt es hier eine neue Hundespielwiese“, freut sich Claudia Radloff, die mit Tussi und Harry auf den eingezäunten Platz an der Ehm Welk-Straße gekommen ist. „Das ist eine tolle Idee – die Hunde können hier frei laufen und sich bewegen, ohne Spaziergänger zu stören.“

Anzeige

Die Idee dieser Spielwiese sei bei einem Rundgang durch den Stadtteil entstanden, erklärt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz: „Und eine zweite haben wir auf dem Kammerhof angelegt – zusammen mit den Wohnungsgesellschaften AWG und WIG hat die Stadt diese Treffpunkte für Mensch und Tier geschaffen. Das ist auch für die Wohngebiete eine Aufwertung.“ Die Kosten in Höhe von insgesamt 18 000 Euro hätten sich diese drei Partner geteilt, so Arenz: „Das zeigt auch, dass die Gesellschaften etwas für ihre Mieter tun.“

Weitere OZ+ Artikel

Plätze bekommen noch Parcours und Wasserstellen

Um die jeweiligen Plätze noch attraktiver zu machen, kommen neben Sitzbänken für Frauchen und Herrchen noch kleine Hundeparcours, Wasserstellen, Hundetoiletten und Mülleimer hinzu. „Und weil es unter uns ja auch Raucher gibt, haben wir uns eine Möglichkeit überlegt, wie wir die Zigarettenkippen nicht einfach auf der Wiese, sondern umweltfreundlich entsorgen können“, sagt Claudia Radloff. „Dafür haben wir am Zaun einfach einen Blumentopf aus Metall befestigt – eignet sich super als Aschenbecher.“

Freuen sich über die neue Hundewiese auf dem Buchenberg: Claudia Radloff (l.) mit Harry und Aline Graudenz mit Laila. Tussi möchte auch mitspielen. Quelle: Lennart Plottke

An der Eingangstür zur Anlage hängt ein selbst gestaltetes Schild, auf dem die Hundebesitzer freundlich darum gebeten werden, die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge doch bitte in der dafür aufgestellten Toilette zu entsorgen. „Wir konnten uns unseren Platz an vielen Stellen selbst gestalten“, betont Radloff. „Da hat uns der Bürgermeister viel freie Hand gelassen.“

„Es soll hier künftig viele tolle Begegnungen geben – und vielleicht entstehen ja auch neue Freundschaften.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Einige der Hundeliebhaberinnen hatten sich schon vorher zu gemeinsamen Gassi-Runden zusammengefunden. „Da waren wir aber überwiegend auf freiem Feld unterwegs“, sagt Aline Graudenz. „Denn das war bislang so ziemlich die einzige Möglichkeit, unsere Hunde ohne Leine frei laufen und spielen zu lassen.“ Jetzt ergibt sich nach und nach eine ganz neue Gemeinschaft – die auch in den sozialen Netzwerken immer mehr zusammenfindet. „Wir haben auf Facebook unsere Gruppe ,Hundeplatz Buchenberg‘ gegründet“, sagt Graudenz. „Bislang haben wir schon 19 Mitglieder.“

Mitte August gibt’s ein kleines Fest zur Einweihung

Und die wollen Mitte August auf dem Buchenberg ein kleines Fest auf die Beine stellen: „Es soll eine Einweihungsparty für unseren Hundespielplatz werden“, erklärt Claudia Radloff. „Mit Parcours, Bratwurst, Gummibärchen für die Kleinen und einer richtigen Siegerehrung – was es gibt, wird aber noch nicht verraten.“

Ein Engagement ganz im Sinne von Bürgermeister Arenz: „Es soll hier künftig viele tolle Begegnungen geben – und vielleicht entstehen ja auch neue Freundschaften.“ Hinter dem Zaun stehen Barack und Boncuk und beobachten aufgeregt, aber noch ein wenig schüchtern die Szenerie. Chi­hu­a­hua-Hündin Tussi läuft schnurstracks auf die beiden russischen Zarenhunde zu. „Sie denkt manchmal, sie ist ein Pitbull“, sagt Claudia Radloff und lacht. Jetzt aber will Tussi offenbar nur spielen. Höchste Zeit für neue Freunde.

Von Lennart Plottke