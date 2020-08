Bad Doberan

Ein Herz für Familienunternehmen zeigten die Eis-Fans in der Region um Bad Doberan: Auf den ersten Platz beim großen OZ-Eisdielen-Test wählten sie Martin Mai aus Neubukow. Für ihn stimmten 214 Eisfans. Martin Mai hatte seine Eisdiele erst im April eröffnet.

Der Neubukower verdrängte den Vorjahressieger, die Coco Eismilchbar, auf Platz zwei. Anke Mietzelfeld von der Eisdiele in Bad Doberan freute sich sehr über die 173 Stimmen. „Das hätten wir nicht erwartet“, sagt sie. Allerdings kämen nicht nur Bad Doberaner in den Laden im Marktkarree. „Wir haben viele Stammgäste. Die kommen aus Wismar, Rostock und der Umgebung.“ Wegen der Corona-Bestimmungen müssen Anke Mietzelfeld und ihr Mann Jan, der die Eismilchbar betreibt, die Gäste derzeit an der Eingangstür abholen und am Tisch platzieren. Nicht alle hätten dafür Verständnis. „Dass wir trotzdem so gut bewertet wurden, ist natürlich toll“, sagt Anke Mietzelfeld. Am beliebtesten sei – sommers wie winters – der Erdbeerbecher. Die Bad Doberaner Kinder hätten aber ihren eigenen Favoriten: „Sie lieben Butterkeks-Eis.“

Eiscafé Katharina belegt dritten Platz

Erst seit zwei Jahren betreibt Katharina Schulz das Eiscafé Katharina in Kühlungsborn. Sie belegte beim OZ-Eisdielentest mit 166 Stimmen den dritten Platz. „Etwas Schöneres kann man sich gar nicht wünschen“, sagt sie. Katharina Schulz freut sich, für den Test nominiert worden zu sein. Die gute Platzierung habe sie überrascht, „weil wir so klein sind“. Das Eis stellt der Mann von Katharina Schulz selbst her. „Ich bin um so überraschter, das dieses Natürliche, Einfache ankommt.“ Gerade in der Saison kämen viele Touristen, besonders wichtig seien ihnen aber die Einheimischen.

Hier gibt es das Sieger-Eis Eiscafé Mai, Am Markt 17, Neubukow, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr Coco Eismilchbar, Am Markt 12, Bad Doberan, geöffnet täglich 12 bis 18 Uhr Eiscafé Katharina, Dünenstraße 1a, Kühlungsborn, geöffnet täglich 11 bis 18 Uhr Café Forum, Ostseeallee 41, Kühlungsborn, durchgehend geöffnet

Den vierten Platz im Test belegt des Café Forum in Kühlungsborn mit nur noch 11 Stimmen. Insgesamt hatten 564 Leser abgestimmt.

Von Cora Meyer