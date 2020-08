Bad Doberan

Es ist ein weiter Weg von der Moorbadklinik bis in die Stadt – vor allem, wenn man in der Beweglichkeit eingeschränkt ist. Das beklagt Detlef Koch, der derzeit in der Einrichtung zur Reha ist. Er geht an Krücken, seit er sich bei einem Arbeitsunfall schwer am Bein verletzt hatte. „Auf den letzten 200 Metern bis zum Alexandrinenplatz stehen nur zwei Bänke, sagt der Warener. Das sei zu wenig. „Man muss ja mal in die Stadt, um was zu holen“, sagt er.

Außerdem habe er in den insgesamt sechs Wochen seiner Kur auch etwas von der näheren Umgebung der Klinik sehen wollen. Einfach ist das für ihn jedoch nicht. „Ich brauche eine Dreiviertelstunde, um den Berg hinunterzugehen und eine Stunde wieder hinauf“, sagt er. In der Stadt selbst gebe es dann ausreichend Sitzmöglichkeiten, da müsse man nicht weit laufen. Seiner Ansicht nach müsse es auch im Interesse der Stadt liegen, genug Bänke aufzustellen. „Wenn man will, dass die Kurgäste runterkommen zum Einkaufen, muss man auch investieren.“

Bisher habe es nie Probleme gegeben, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz. Zudem würde es umfangreiche Baumaßnahmen erfordern, um dort Bänke aufzustellen. „Das gibt die Fläche nicht her.“ Er sei jedoch dankbar für alle Hinweise.

Durchgängige Buslinie für Klinik und Krankenhaus

Auch die Busverbindung ist ausbaufähig: „Patienten fragen nach“, sagt Dr. Stephan Vick, medizinischer Leiter der Moorbadklinik, „und bemängeln das Angebot. Leider können wir nicht so viel Einfluss darauf nehmen, wie oft regionale Busse fahren.“ Deshalb habe sich die Moorbadklinik mit einer Idee am Verkehrskonzept beteiligt: Vorgeschlagen habe man gemeinsam mit dem Krankenhaus eine komplette Buslinie, die sich durch die Stadt zieht, sagt Stephan Vick. Die Wendeschleife in Hohenfelde sei wie geschaffen dafür, auf der anderen Seite der Strecke könnte der Bus am Bahnhof oder am Zob halten.

„Es wäre schön, wenn es im Interesse von ganz Bad Doberan eine Lösung gebe, dass man ohne Probleme mehr oder weniger aussteigen kann, wo man möchte.“ Nun müsse man abwarten, welche Maßnahmen das Unternehmen Rebus in der Münsterstadt umsetze. Das, so Stephan Vick, sei sicher auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Angebot ist besonders am Wochenende schlecht

Unter der Woche, wenn die Patienten Anwendungen hätten, fahren an und von der Klinik verschiedene Linien, sagt Dr. Stephan Vick. „Aber am Wochenende, wenn man keine Therapien hat, ist man darauf angewiesen, dass man eigenständig mit dem Auto fährt oder sich anderweitig umguckt“, sagt der medizinische Leiter. Die Klinik selbst bietet Transporte von mobilitätseingeschränkten Patienten vom und zum Bahnhof. „Außerdem haben wir unseren Fahrdienst gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz für Veranstaltungen. Aber das ist es dann schon.“

Vorteile auch für Besucher

Seiner Ansicht nach wäre es wünschenswert, wenn es was geben würde, damit die Patienten besser in die Stadt kommen. „Dort haben sie dann auch die Möglichkeit, etwas zu kaufen.“ Aber auch für Bad Doberaner, die ihre Oma im Krankenhaus besuchen möchten, ist es am Wochenende schwieriger. „Eine bessere Verbindung wäre eine Sache, die alle interessieren könnte, es wäre eine Win-win-Situation“, sagt Dr. Stephan Vick.

Von Cora Meyer