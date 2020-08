Bad Doberan

Lange Autoschlangen wälzen sich den Buchenberg hinauf und wieder herunter. Mittendrin stehen Uwe Hensel und Bernd Schwaß. Mit der Kelle in der Hand haben sich die beiden Polizeihauptmeister aus dem Revier Bad Doberan am Zebrastreifen vor der Schule am Buchenberg und an der Zufahrt zum Getränkeland postiert – und versuchen, dem Chaos Herr zu werden, das entsteht, wenn die Eltern ihre Kinder am Morgen zur Schule bringen. Viele mit dem Auto.

„Das ist der ganz normale Wahnsinn“, sagt Uwe Hensel. Am Donnerstag bekamen er und sein Kollege Unterstützung von Doris Frenz. Sie ist im Altkreis Bad Doberan und in Sanitz für Präventionsarbeit zuständig. „Einige halten einfach irgendwo an“, sagt sie, „manche lassen sogar die Tür des Autos offen stehen.“ „Da kennen die nichts“, sagt auch Bernd Schwaß.

Anzeige

„Und dann bringen sie ihre Kinder bis in die Klasse.“ Durch Corona sei das nun nicht mehr gestattet, deshalb halten die Fahrzeuge nur relativ kurz. „Davor war es noch schlimmer“, sagt der Polizeihauptmeister.

Weitere OZ+ Artikel

Weniger Parkplätze wegen Corona

Auf der anderen Seite verschärfen die Corona-Regelungen das Problem an der Schule am Buchenberg aber auch, weil der Parkplatz an der Schule für Eltern gesperrt ist. „Vorher hätten sich die Verkehrsströme geteilt“, sagt Jens Kasch, der seine beiden Söhne mit dem Auto zum Unterricht gebracht hat. „Diejenigen, die von unten kamen, sind auf den Schulparkplatz abgebogen, die, die von oben kamen, haben ihre Kinder auf dem Parkplatz vom Getränkeland aussteigen lassen.“

Jetzt hielten viele am Straßenrand – oder versuchen es zumindest. „Hier können Sie nicht stehen bleiben, dann kommt niemand mehr vorbei“, sagt Uwe Hensel zu einem Autofahrer und winkt ihn weiter. Der Mann fährt weiter und findet einen besseren Platz zum Halten. „So reibungslos läuft das in 90 Prozent der Fälle“, sagt Uwe Hensel. „Die meisten reagieren nett und sehen es ein.“ Es komme aber auch darauf an, wie spät es ist, ergänzt Doris Frenz. Je näher der Unterrichtsbeginn, desto größer sei der Zeitdruck bei den Eltern.

Dabei behindern die Autos nicht nur den Verkehr, sondern stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar. „Jeder achtet nur auf sein Kind“, sagt Doris Frenz, „und nicht auf andere.“ „Und wenn dann so ein kleiner Knirps vorbeiläuft, wird der leicht übersehen“, sagt Uwe Hensel.

„Besser den Weg zeigen“

Die Polizei kontrolliert vor allem in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres verstärkt und stichprobenartig. „Anders würden wir es gar nicht schaffen“, sagt Uwe Hensel. Das Gebiet des Hauptreviers Bad Doberan erstreckt sich zwischen Papendorf und Neubukow. Etwa 19 Grundschulen gebe es dort, sagt der erfahrene Polizeihauptmeister. „Die versuchen wir, so gut es geht, abzudecken. Vor allem am Anfang meinen viele Mütter, sie müssten ihre Kinder bis vor die Tür fahren“, sagt sie. „Dabei wäre es schöner, wenn sie ihnen den Weg fußläufig zeigen würden, damit die Kinder ihn dann alleine gehen können.“

Gerade jetzt, wo das Wetter schön sei, könne man den Kindern gut erklären, wo sie stehen bleiben müssten und wo sie gehen dürfen. Aus dem Auto heraus könnten sich die Jungen und Mädchen das nur schwer einprägen.

Verkehrserziehung in der Schule weiter möglich

Grundsätzlich ändert sich an der morgendlichen Situation vor den Schulen aber nichts. „Deshalb kontrollieren wir das ganze Schuljahr über, dann aber in größeren Abständen“, sagt Doris Frenz. Das sei auch von den Schulen explizit so gewünscht. „Sie kommen auf uns zu und fragen, ob wir nicht mal kommen können.“

Die Mission Verkehrssicherheit endet aber nicht vor der Schultür. Die Polizei bietet in verschiedenen Klassenstufen Trainings an, unter anderem zum sicheren Schulweg mit dem Fahrrad. „Das dürfen wir auch in diesem Jahr wieder machen“, sagt Doris Frenz. „Es gibt einen Hygieneplan.“

Dazu müssten die Schulen allerdings auf die Polizei zukommen. Viele haben jedoch gerade andere Sorgen. Die Verkehrserziehung seiner Schüler hat auch Christian Beyer, Schulleiter der Schule am Buchenberg „auf dem Schirm“. Aber er wolle in Zeiten von Corona nichts überstürzen. „Wir wollen ganz sicher gehen, dass wir alle Regeln einhalten können.“

Von Cora Meyer