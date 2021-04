Bad Doberan: Reisebüros bauen auf Neustart

Bad Doberan

Das Motto ihres Reisebüros am Bad Doberaner Markt heißt seit Jahren eigentlich WeltWeitWeg – wie WWW.

Was nun offenbar auch „Wohnzimmer in die weite Welt“ bedeuten könnte, denn Anja Schöne hat hier alles umgebaut und modernisiert. „Ich wollte dabei unter dem Arbeitstitel ‚Wohnzimmer‘ weg von der Büroatmosphäre“, erklärt die Unternehmerin ihre Initiative und lädt jetzt ausnahmsweise mit Abstand und Maske in die neue, offiziell noch geschlossene, gute Stube ein.

Hier leuchtet einem sogleich – LED unterstützt – ein Stückchen paradiesischer Strand von den Malediven entgegen, gegenüber fängt ein Gemälde der Kühlungsborner Segeltuchmalerin Jeannine Rafoth den Blick ein. Davor stehen helle, bequeme Stühle am hölzernen Beratungstisch sowie hinterm Buchungscomputer. Und auf einem großen Flachbildschirm an der Wand laufen die News von NTV – das Thema Corona gehört natürlich dazu.

„Das Virus bestimmt den Ablauf, nicht wir“, sagt Anja Schöne und berichtet von Ängsten, einem Neustart und ihrer wachsenden Zuversicht.

Erst die Cook-Pleite, dann Corona-Pandemie

Bereits im Herbst 2019 hatte die Pleite des großen Reiseveranstalters Thomas Cook der Touristik mächtig zugesetzt, ein paar Monate später wurde diese Krise vom ersten Lockdown wegen Covid noch böse übertroffen.

„Diese Zeit war katastrophal – von 100 auf null, die ganzen Buchungen wurden storniert. Seitdem habe ich jeden Monat zwischen 90 und 95 Prozent Umsatzeinbußen“, sagt die 56-Jährige und räumt ein, dass sie im Mai 2020 durchaus Zukunftsangst hatte und an eine Schließung ihres TUI-Travel-Star-Reisebüros dachte: „Die psychische Belastung war enorm.“

Doch dann folgten der 9000-Euro-Soforthilfe des Bundes Überbrückungshilfen, die teilweise auch die an Veranstalter zurückzuzahlenden Provisionen übernahmen. Ohne diese staatliche Unterstützung würde es ihr Reisebüro nicht mehr geben, sagt die Mecklenburgerin: „Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist so.“ Das bestätigt auch Geschäftsführer Tilo Joost vom gleichnamigen Reisebüro in der Münsterstadt: „Ohne solche Unterstützungen würde überhaupt keiner überleben. Wir haben sie auch genutzt.“

Unternehmensberater drückte Restart-Knopf

Anja Schöne hatte zudem im Rahmen des Förderprogramms der Bundesregierung „Unternehmen in Schwierigkeiten“ den Dienst eines Beraters in Anspruch genommen und sagt dazu heute: „Der hat bei mir so einen Restart-Knopf gedrückt, per Zoom-Videokonferenz eine Bestandsaufnahme gemacht und einen Maßnahmenplan erstellt – ich hatte ihm alle meine Zahlen geschickt.“ Schließlich habe er sie aus diesem Trott herausgeholt, immer alles in gleicher Art und Weise fortzusetzen: „Gut, ich hatte zwar schon eine Webseite – aber heute mache ich auf Facebook und bei Instagram aktiv was, um dort die Leute abzuholen. Gemeinsam mit unserer Travel-Star-Kooperation, die bundesweit Hunderte freie Reisebüros verbindet, wird daran gearbeitet, dass die Stammkunden künftig auf Wunsch bei uns eine eigene Seite finden, mit all ihren Reisen und vielen Infos zum nächsten Ziel – zum Land, zum Klima, zu empfehlenswerten Ausflügen, zu Transportfragen.“

Der Kredit, den sie gleich im März 2020 aufgenommen hatte, ermöglichte nun die umfassende Renovierung: „Für die Liquidität des Reisebüros griffen zum Großteil die Staatshilfen, man muss ja auch als Reisebüro immer noch eine Kriegskasse haben.“ Für ihren Lebensunterhalt arbeite sie derzeit im Nebenjob als Mitarbeiterin einer Marketingabteilung, ergänzt die einstige Gastronomie-Fachschulabsolventin, die früher auch mal das Kurhaus-Restaurant in Warnemünde geleitet hat.

„Ich werde dann wohl 20 Stunden arbeiten und vier Stunden schlafen“

Jetzt sei sie wirklich guter Hoffnung, auch wenn es in diesem Jahr mit den Buchungen sicher sehr spontan und kurzfristig laufen werde und alles einer gewissen Impfquote bedürfe. „Die Überbrückungshilfen werden bis Ende dieses Jahres verlängert – das heißt, die Kosten für das Reisebüro sind bis dahin gedeckt.“ Und es gehe garantiert weiter: „Wenn ich durch die Stadt laufe, sagen mir die Leute, dass sie wieder in den Urlauben reisen wollen. Sie scharren mit den Füßen. Ich werde dann wahrscheinlich 20 Stunden arbeiten und vier Stunden schlafen“, sagt Anja Schöne lächelnd.

Beraten möchte sie dann quasi am großen Wohnzimmertisch mithilfe einer umfassenden Präsentation via Wandbildschirm. Wer auf Kataloge stehe, könne die große Auswahl aus dem separaten Lesezimmer holen lassen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Trend geht zu online gucken, aber offline buchen – das wurde durch die Pandemie noch angefeuert. Die Kunden wollen diesen Sicherheitsfaktor“, ist Anja Schöne sicher. Permanent hätte sie gehört: „Gott sei dank haben wir bei Ihnen gebucht und Sie kümmern sich jetzt um all diesen ganzen Quatsch!“

Zu den Joost-Reisebürofilialen in Bad Doberan, Güstrow und Rostock waren vergangenen Montag sogar einige Kunden extra mit Coronatestnachweis angerückt – doch die Türen mussten wegen der aktuellen Bestimmungen für Buchungen auch hier geschlossen bleiben. „Ich bin nach wie vor optimistisch, dass es im Sommer noch ein Reisejahr geben wird“, sagt Tilo Joost (56) und betont, dass er fest daran glaube, dass der aktuelle Lockdown und die Impfungen dazu stark beitragen werden: „Die Impfwilligen werden zeitnah eine Chance bekommen.“

Von Thomas Hoppe