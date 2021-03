Bad Doberan

Schilder und Blumen am Weißen Pavillon am Eingang Severinstraße weisen darauf hin, dass das Restaurant geöffnet ist – trotz Baustelle rundherum. Auf dem Kamp in Bad Doberan werden derzeit die Wege neu gestaltet, der südliche Teil ist eingezäunt. Die Küche im Weißen Pavillon bleibt aber seit Montag nicht mehr kalt. Auch wenn die Außengastronomie nicht öffnen durfte, hat Massimo Elgendi, Inhaber des Ristorante Weißer Pavillon, beschlossen, jetzt endlich zu handeln und einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten.

Massimo Elgendi hatte sein Restaurant im September 2020 geöffnet und nur kurz Gäste empfangen können. Den Lockdown haben er und Pavillon-Besitzer Hendryk Ott genutzt, um diesen zu renovieren. Die Wände wurden gestrichen, die Decke restauriert, die alten Bilder mit weißen Rahmen umfasst. Jetzt sollen noch neue Tische angeschafft werden. 70 Plätze stehen drinnen zur Verfügung, 60 draußen. „Die Küche haben wir komplett neu gebaut. Vorher wurde elektrisch gekocht, jetzt ist alles auf Gas umgestellt“, erläutert Massimo Elgendi. Ein Lava-Steingrill erweitert jetzt das Küchenequipment.

Dass er sein Restaurant wegen der Corona-Pandemie noch nicht so richtig in Betrieb nehmen konnte, sei unangenehm. „Das Risiko war mir aber bewusst.“ Seit zwanzig Jahren ist Elgendi in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, hat Erfahrungen als Restaurantleiter. Durch Zufall habe er die Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen gesehen, erinnert er sich. Er beschloss, nach Bad Doberan zu ziehen. Seine Familie lebt in Ägypten.

Baustelle Kamp: Der Weiße Pavillon ist eingezäunt. Der Zugang erfolgt über die Severinstraße. Quelle: Anja Levien

Jetzt möchte er mit seinen vier Angestellten endlich starten. Von Dienstag bis Sonntag kann von 11.30 Uhr bis 21 Uhr Pizza, Pasta und Co. bestellt werden. An die 140 Gerichte stehen auf seiner Karte. Eine reduziertes Angebot war keine Option, auf die Spezialgerichte, die er anbieten möchte, habe er verzichtet. Für den Einkauf mache es laut Elgendi keinen Unterschied, ob er 50 oder 140 Gerichte anbiete. Aus einer bestimmten Anzahl von Zutaten ließen sich zahlreiche Gerichte kochen. Einen Lieferdienst biete er nicht an, aus personellen Gründen. Auch am Ostermontag sei das Restaurant geöffnet. Bestellungen werden unter Tel. 038203/748481 entgegengenommen.

Die ersten beiden Tage habe er null Euro Umsatz gemacht, sagt Massimo Elgendi. Doch langsam greife die Werbung, bekämen die Menschen mit, dass er geöffnet habe.

Damit ist das Essenangebot in Bad Doberan erweitert worden. Unter anderem bieten Café Zikke, der Grieche Mesogios, die Klosterküche Bad Doberan, Max die Kneipe, das Turbo Schnellrestaurant, das Bistro Alte Glaserei, das Café & Restaurant auf dem Kammerhof und das Bistro „Lecker Kantine“ Außer-Haus-Verkauf und/ oder Mittagstische an.

Von Anja Levien