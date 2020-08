Bad Doberan

Die Mehrkosten für die Sanierung der Heinrich-Heine-Straße in Bad Doberan – nicht jedes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt kann sie nachvollziehen. Einige sehen Fehler beim Ingenieur- und Planungsbüro. Die Stadtvertreter sollen auf ihrer Sitzung im September den Mehrausgaben von rund 116 000 Euro zustimmen. Dabei liegen die Kosten eigentlich noch viel höher.

Stolperfallen auf dem Gehweg und Pfützen auf der Heinrich-Heine-Straßen sollen der Vergangenheit angehören. Die neue Straße ist asphaltiert, Leitungen wurden verlegt, der Gehweg saniert. Fast zehn Wochen länger als geplant haben die Bauarbeiten gedauert und auch mehr Kosten verursacht. 148 000 Euro stehen nach jetzigem Stand im Raum. Einige Prüfungen laufen noch.

Zu viele Schilder aufgestellt

Mario Kube vom Ingenieurbüro Küchler erläuterte im Ausschuss, wie es zu den Mehrkosten kommen konnte. Dabei führte er mehrere Posten auf. Unter anderem seien trotz Vollsperrung mehrere – eigentlich nicht notwendige – Verbotsschilder aufgestellt worden. Dann seien die Höhenanpassungen der Grundstückszufahrten auf das Niveau der Straße nicht berücksichtigt gewesen. Zudem lag eine Gasleitung sehr flach im Boden, so dass sie in Beton gelegt werden musste.

Bei den Borden sei festgestellt worden, dass die hier bisher verbauten Findlingssteine nur „mit enormen Schneideaufwand wieder zu verlegen sind, und wir haben festgelegt, neue Natursteine einzubauen“, so Kube. Er führte weiterhin aus, dass vergessen wurde, einen Posten auszuschreiben, eine weitere Ausschreibung sei fehlerhaft gewesen.

Zu Bauverzögerung sei es auch gekommen, weil der Zweckverband Kühlung sowie die Edis während der Bauarbeiten weitere Arbeiten veranlasst haben sollen. So seien zusätzliche Stromkabel verlegt worden, der Zweckverband Kühlung habe unter anderem Hausanschlüsse für die Trinkwasserleitung erneuert. ZVK-Chef Frank Lehmann bestätigt, dass zwei Hausanschluss erneuert werden mussten, weil die alten der Last der neuen Straße nicht standgehalten hätten.

Zudem sei viel Handarbeit der Bauarbeiter notwendig gewesen, um den Baugrund freizuräumen, da hier viel unterschiedliches Material abgeladen worden sei, wahrscheinlich um die Löcher in der Straße zu stopfen, so Kube.

Kritik von Ausschuss-Mitgliedern

Bauausschussvorsitzender Marcus Fourmont (JA!) kritisierte das Planungsbüro. „Wenn man alles auf dem Bau feststellt, wozu brauche ich dann eine Planung?“, fragte er. Stefan Grammann (JUS) fügte hinzu: „Wenn es sich um eine Fehlplanung handelt, zahle ich als Stadt dafür nicht.“ Die Verkehrsschilder, der Höhenunterschied zu den Grundstücken oder die Bordsteine – hier habe sich das Planungsbüro Fehler geleistet. Den Höhenunterschied zu den Grundstücken hätte man vorher schon feststellen können, sagt auch Hannes Roggelin (UDI).

Wenn ein Gesamtpreis festgelegt worden sei und sich dann herausstelle, der sei nicht realisierbar, dann dürfe nicht gebaut werden, so Carsten Großmann (AMU). „Ich erwarte Hinweise für Szenarien, die passieren können. Ich finde, es ist ein Drama, dass sich Kosten immer erhöhen“, so Fourmont. „Es gibt immer Überraschungen auf dem Bau, aber hier ist nicht ordentlich gearbeitet worden“, so Rainer Firzlaff (Linke).

Bauamt räumt Kommunikationsproblem ein

Ute Busse, Mitarbeiterin im Bauamt, wies darauf hin, dass einige Leistungen noch zurückgefordert würden, beispielsweise von der Edis. „Ich bin nicht der Meinung, dass schlecht gearbeitet wurde“, sagte Bauamtsleiter Norbert Sass, räumte aber ein, dass es ein Kommunikationsproblem gegeben habe. „Das kreiden wir uns auch an.“ Daher habe sich die Stadtverwaltung vorgenommen, über alle Maßnahmen regelmäßig zu informieren. „Wir haben uns jetzt auch die Kastanienstraße und die Nienhäger Chaussee angesehen. Das ist alles im Plan“, so Norbert Sass zu den beiden im Bau befindlichen Straßen.

Die Mehrkosten sollen vorerst mit Haushaltsgeld gedeckt werden, das eigentlich für die Thünenstraße eingestellt ist. Doch die wird dieses Jahr nicht mehr angefasst. Die Stadt wird dann die „umlagefähigen Kosten“ beim Land anmelden. Dieses hatte mit dem Wegfall der Straßenausbaugebühren angekündigt, die Kosten der Anwohner zu tragen.

Die Abstimmung zu den Mehrkosten ergab am Ende zwei Ja-, zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Stadtvertreter entscheiden am 21. September. Für den Straßenausbau der Heine-Straße waren bisher 603 679 Euro vorgesehen.

Von Anja Levien